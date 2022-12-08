اقتراح في مجلس الشيوخ لحل أزمة شحوط مراكب الصيادين بجمصة

تقدم النائب وليد صلاح التمامي عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ عن حزب “مستقبل وطن” محافظة دمياط باقتراح برغبة لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موجه إلى وزير الري والموارد المائية ورئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالقاهرة، ورئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ بالقاهرة بشأن مشكلة الترسيبات العالية والتي تأتي من الجهة الغربية مدخل بوغاز بجمصة والتي تسببت في شحوط مراكب الصيادين والتي توقفت عن العمل نهائيا.



وطالب النائب خلال الاقتراح المقدم بمد وتطويل الحاجز الفربي بمسافه 150 متر بكتل خرسانية لحماية الرؤوس من التآكل وفتح مدخل البوغاز أمام مراكب الصيد بجمصة لسهولة دخولها في السروح والعودة .



وأكد على إجراءات التفتيش الأمني على مراكب الصيد بجمصة ومساعدة المراكب المغتربة للعودة إلى محل إقامة أصحاب تلك المراكب ببلدهم جمصة وكذلك العاملين على تلك المراكب .



كما أكد أنه سبق وأن تقدم بمذكرة إيضاحية في هذا الشأن لمحافظ دمياط الدكتورة منال عوض وتم خلالها توجيه طلب لوزيري الري والموارد المائية بعد إفادة معهد بحوث الشواطئ بالإسكندرية بضرورة تطهير البوغاز وعمل حماية لجانبي البوغاز لحل مشكلة شحوط مراكب الصيد بجمصة، علما بأن قطاع البوغاز مصمم بفتحة صرف زراعي وليس لمدخل البوغاز ليسمح بسير مراكب الصيد.