اقتراح برلمانى يطالب بتركيب إشارات ضوئية ذكية لعبور المشاة

تقدمت النائبة سميرة الجزار عضوة مجلس النواب باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب موجه إلي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن تركيب إشارات مرور ضوئية ذكية بتقنية حديثة لعبور المشاة تمكنهم من استخدامها بأنفسهم وقت مرور الشارع.

وأشارت عضوة مجلس النواب إلي أن إشارات المرور الضوئية الذكية من شأنها تحقيق الأمان والحماية للمارة من الحوادث فى الطرق العمومية داخل مدينة القاهرة خاصة بأحياء مدينة نصر ومصر الجديدة وكورنيش جاردن سيتى وكورنيش المعادى وشارع القصر العينى وكل الشوارع العمومية فى القاهرة التى يعانى فيها المارة من عدم عبور الشارع بأمان واطمئنان خاصة الأطفال وكبار السن وأمام المدارس والمستشفيات وبعد منازل الكبارى.

وقالت ” الجزار ” فى المذكرة الإيضاحية للمقترح، إن مشكلة عبور المشاة ببعض المناطق ظهرت بصورة كبيرة وواضحة للغاية لعدة أسباب وهى :

1- نتيجة الشكاوى وتكرار حوادث عبور المشاة خاصة بمناطق مصر الجديدة ومدينة نصر والتى أعانى منها بنفسي بمنتصف شارع القصر العينى مع تقاطع شارع المبتديان وأمام دار الحكمة وأمام مجلس النواب وكورنيش النيل من شبرا حتى حلوان وشارع الهرم وأحياء أخرى كثيرة يمكن تحديدها بواسطة مجالس الأحياء.

2- نتيجة تطوير الشوارع وتشييد الكبارى الجديدة التى أدت إلى سيولة مرور السيارات وزيادة سرعتها فى مناطق سكنية مكتظة بالسكان ولم يراعى التطوير مرور المشاة خاصة كبار السن والسيدات والأطفال وأيضا نقاط مرور المشاة لا تكفى وبعيدة عن بعضها بهدف تحقيق سيولة مرور السيارات على حساب عبور المشاة.

وأكدت أن الاقتراح بسيط ومطبق فى معظم دول العالم وفكرته أنها عندما يريد المارة عبور الشارع بأمان يتم الضغط على مفتاح الإشارة عند نقطة مرور عبور المشاة وبعدها بحوالى دقيقة تتغير الإشارة للسماح للمارة بعبور الشارع مطمئنين وبأمان لمدة 30:45 ثانية ولا يعمل هذا المفتاح “منعا لعبث الأطفال” إلا بعد كل 3 دقائق مثلا وحسب الدراسة المرورية المناسبة للمنطقة حتى لا تتوقف سيولة مرور السيارات وحتى يمر المارة بأمان

وأوضحت أن تنفيذ الاقتراح يتم التنسيق بين مجالس الأحياء مع إدارة المرور لتحديد نقاط أماكن إشارات عبور المشاة مع مراعاة هدفين :

أولا : تحقيق أمان عبور المشاة وراحتهم على أن تكون نقاط عبور المشاة لاتزيد عن 400 متر على الأكثر لمراعاة كبار السن

ثانيا : تحقيق سيولة مرور السيارات لمنع الزحام والتكدس

ولتحقيق هذه الأهداف هناك خياران :

الخيار الأول :

الإشارات التى تتغير تلقائيا كل ثلاث دقائق ولكن لها مساوئ لعملها فى وقت الذروة وبعد منتصف الليل وعدم الحاجة لها لوقف السيارات فى الشارع وتعطل المرور فى بعض الأوقات مثل إشارة تقاطع شارع محمد محمود مع شارع الفلكي

الخيار الثانى : وهو المقترح

بوضع الإشارات التى يتحكم بها المارة وعيوبها احتمال تكرار المارة الضغط على مفتاح وقف المرور وتوقف الشارع باستمرار وحل هذه المشكلة بسيط وجعل الضغط على المفتاح سيوقف السيارات للمدة التى يراها المرور حسب دراسته وليكن 30 ثانية أو 45 ثانية ويتوقف المفتاح ولا يستجيب لأى ضغط مرة أخرى إلا بعد ثلاث دقائق أو خمس دقائق مثلا للحفاظ على سيولة الطريق.

وقالت النائبة سميرة الجزار: “لدينا بالمرور مهندسو طرق وبحوث عمليات لتنفيذ الاقتراح وتحديد نقاط مرور عبور المشاة مع مجالس الأحياء تحت إشراف المحافظة والمجتمع المدنى المهتم بالطرق والشوارع ونواب مجلس النواب والشيوخ المعنيين والمهتمين بأحياء دوائرهم الانتخابية وبعد نجاح التجربة يمكن تنفيذها فى باقى المدن خاصة كورنيش إسكندرية وغيرها”.

وأكدت أن تنفيذ الاقتراح ضرورة لحق المواطن فى حياة آمنة طبقا لنص المادة 59 من الدستور التى نصت على (أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان ، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ، ولكل مقيم على أراضيها.