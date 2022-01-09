اقتراح في البرلمان لمنع سير«التريلات» والأتوبيسات على الطرق السريعة بالمحافظات

توجهت صفاء جابر عيادة، عضوة البرلمان ، اليوم الأحد، بطلب اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيري النقل والتنمية المحلية، بموجبه يتم منع سير عربات النقل الثقيل “التريلات” والأتوبيسات على الطرق السريعة بالمحافظات في توقيتات محددة.

وقالت جابر في مقترحها، إنه خلال الأيام الماضية الأخيرة تفجعنا بأكثر من حادث مأساوي، كان آخرها حادث طريق الدائري الأوسطي نتيجة اصطدام سيارتين نقل ثقيل “تريلات” مع عدد من السيارات الملاكي أسفر عن وفاة اثنين مواطنين وإصابة 7 آخرين، ولم تمر أيام حتى وقع حادثًا مأساويًا جديدًا لكن هذه المرة في محافظة جنوب سيناء راح ضحيته 16 مواطنًا نتيجة اصطدام أتوبيس مع سيارة ميكروباص بطريق “السويس- طور سيناء”.

وأضافت “نائبة البرلمان”، أما طريق أسيوط الغربي، فلا يكاد يمر يومًا إلا وشهد حادثًا، ففي يوم الأربعاء الماضي شهد في الصباح حادثًا أسفر عن إصابة 6 مواطنين نتيجة اصطدام سيارة نقل ثقيل بسيارة ملاكي، وفي المساء أصيب 13 مواطنًا نتيجة انقلاب سيارة نقل ثقيل بجوار مصنع الأسمنت الجديد، واليوم حادثًا آخر راح ضحيته 5 مواطنين نتيجة اصطدام سيارة تريلا بملاكي.

ولفتت جابر إلى أن القاسم المشترك في جميع الحوادث المرورية التي تشهدها الطرق السريعة والصحراوية بالمحافظات، هي عربات النقل الثقيل والأتوبيسات، وهو ما يتطلب وضع ضوابط جديدة تحكم سير سيارات النقل الثقيل وتنظيم دخولها إلى المحافظات.

وأكدت نائبة البرلمان، على ضرورة دراسة قرار بمنع سير مركبات النقل على الطرق السريعة خلال توقيتات معينة، تبدأ “من الساعة 12 ليلا حتى السادسة صباحا، ويُستثني من ذلك السيارات المحملة بالسلع الاستراتيجية”، وحظر سيرها في أوقات الذروة من “الساعة 12 ظهرًا إلى 5 مساءً” يومي الخميس والجمعة التي تشهد ضغطًا على الطرق السريعة نتيجة عودة المواطنين إلى محافظاتهم مع نهاية الأسبوع، مشيرة إلى أن هذه القواعد حال تطبيقها من شأنها أن تساهم بدرجة كبيرة في الحد من الحوادث المرورية وتخفيفها على الطرق السريعة والصحراوية.