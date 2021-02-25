سيـــاســة

اقتراح في البرلمان لاستبدال خطوط الكهرباء الهوائية بشبكات أرضية

لتحسين مستوى الخدمة
ياسمين فواز 11:48 م, الخميس, 25 فبراير 21 11:48 م, الخميس, 25 فبراير 21

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تقدم النائب جمال الشورى، عضو البرلمان بمطروح، باقتراح برغبة بشأن استبدال شبكات الكهرباء الهوائية بشبكات أرضية، لتحسين مستوى الخدمة.

وأوضح عضو البرلمان فى تصريحات له، أن هذا الاقتراح يهدف للقضاء على مشكله كثرة أعطال الخطوط الهوائية وصيانة الشبكات المتهالكة وزيادة قدرة المحولات الضعيفة، وفى نفس الوقت يهدف المقترح لتحسين مستوى الخدمة، وتفادى مخاطر الشبكات الهوائية فى عدد من المناطق، خاصة فى ظل التغيرات المناخية وحالات الصعق الى جانب الشكل العام.

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وأشار عضو في البرلمان بمحافظة مطروح، إلى أنه ناقش الأمر مع المهندس حمدى عكاشة رئيس مجلس إدارة شركه كهرباء البحيرة والعضو المنتدب والمهندس عبدالناصر رئيس قطاع كهرباء مطروح، وذلك فى حضور النائبة سحر عيد، وتم إلقاء الضوء على مشاكل الكهرباء بمطروح وأسباب شكوى الأهالى من كثرة انقطاع الكهرباء.

وتابع عضو البرلمان :” تطرق اللقاء أيضا للحديث حول مشاكل حصول المواطنين على عدادات كما تمت مناقشة رفع وتخفيف الجزاءات التى وقعت على بعض العاملين، ووعد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بزيادة مخصصات قطاع مطروح خلال الفترة القادمة، ومكافأة العاملين المميزين تشجيعا وتقديرا لجهودهم”.

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بقلم ياسمين فواز

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