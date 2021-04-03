سيـــاســة

اقتراح في البرلمان لإطلاق منصة «استثمر في مصر» لجذب المستثمرين

والتوسع في إنشاء المناطق الحرة
ياسمين فواز 10:51 ص, السبت, 3 أبريل 21 10:51 ص, السبت, 3 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

اقترح الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، تشكيل لجنة وطنية لتوحيد وتنسيق جهود جذب وتسويق الاستثمارات في مصر، إلى جانب إطلاق منصة «استثمر في مصر» كهوية استثمارية وطنية موحدة لتسويق وجذب الاستثمارات.

بالإضافة إلى وضع برنامج زمني متكامل لربط الجهات المعنية كافة بالاستثمار الالكتروني وضم الجهات الاستثمارية إلى تبعية الهيئة العامة للاستثمار.

وأوضح عضو البرلمان في تصريحات له اليوم، أن سلسلة القوانين والتعديلات التشريعية الخاصة بملف الاستثمار التي صدرت على مدار السنوات الأخيرة هدفت لمواكبة خطة الدولة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتمركزت على عدة محاور بداية من منظومة الإصلاح الضريبى ودعم الصناعة مروراً بجذب الاستثمار وإنعاش الخزانة العامة للدولة، ولكن دون وضع استراتيجية تنفيذية لتذليل العقبات أمام المستثمرين والقضاء على البيروقراطية.

اقرأ أيضا  البرلمان يستجيب لطلب الحكومة بحرمان الطبيب من وظيفته فى جريمة ختان الإناث

وأضاف «محسب»، أن مصر بحاجة لوضع استراتيجية جديدة لجذب الاستثمارات خاصةً في مرحلة ما بعد «كوفيد-19»، وتوفير مزايا تنافسية للمساهمة في نمو الناتج المحلي بالاضافة إلي التوسع في إنشاء المناطق الحرة والترويج للضمانات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصةً أن الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها تولى اهتمامًا كبير لتلك المشروعات الصغيرة، لما تمثله من أهمية في رفع معدلات النمو وتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى المساعدة على ضم الاقتصاد الموازى للمنظومة الرسمية، من خلال حزمة الحوافز المنصوص عليها فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020‎.

اقرأ أيضا  «صحة البرلمان» تتابع منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

وشدد «محسب»، على ضرورة التوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة بهدف جذب المستثمرين عبر توفير مزايا تنافسية والتي تساهم في نمو الناتج الإجمالي وضرورة البدء في المرحلة الثالثة من خريطة الاستثمار بما يتيح زيادة عملية التنويع الاستثماري المطروح وتحقيق التنوع لجذب الاستثمارات، وإطلاق بطاقة المستثمر العربي والأجنبي أسوة بالتجارب العربية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ياسمين فواز

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية بإبعاد سوري خارج البلاد للصالح العام

المال - خاص 11:22 ص, السبت, 3 أبريل 21

وفد من البرلمان يتوجه إلى سوهاج لتفقد مراكز مبادرة «حياة كريمة»

ياسمين فواز 10:12 ص, السبت, 3 أبريل 21

“أمر بتنكيس الأعلام”.. بايدن: أشعر بحزن شديد بسبب هجوم الكونجرس

المال - خاص 11:45 م, الجمعة, 2 أبريل 21

وفاة “قاضي صدام حسين” بفيروس كورونا عن 52 عاما

المال - خاص 9:28 م, الجمعة, 2 أبريل 21

الشرطة الأمريكية: مقتل شرطي في حادث اقتحام الكونجرس

المال - خاص 8:58 م, الجمعة, 2 أبريل 21

اقتحام الكونجرس الأمريكي بسيارة.. إصابة شرطيين ومقتل السائق

المال - خاص 8:29 م, الجمعة, 2 أبريل 21