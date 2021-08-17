سيـــاســة

اقتراح في البرلمان لإجراء اختبار القدرات للكليات عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة

لعدم ضياع الفرصة على الطلاب
ياسمين فواز 6:04 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21 6:04 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21

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 تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمى، بشأن إجراء اختبارات القدرات للكليات عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة وليس قبلها كما هو متبع فى الوقت الحالى.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المتبع فى الوقت الحالى إجراء اختبارات القدرات قبيل ظهور نتيجة الثانوية العامة، وهذا الأمر قد يمثل حائلا بين بعض الطلاب ودخولهم الكليات الراغبين فى دخولها جراء عدم إجراء الاختبارات اللازمة أو عدم الحصول على الدرجات اللازمة، وهناك العديد من الحالات التي وقفت القدرات حائلا بينها وبين التحاقهم بالكليات التي يرغبون فى دخولها عقب ظهور النتيجة. 

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وأشار عضو البرلمان، إلى أن إجراء اختبار القدرات عقب ظهور النتيجة يمنح الطالب الفرصة كاملة فى اختيار الكلية المناسبة له ومن ثم إجراء الاختبار اللازم، وفي حال قبوله يلتحق بها، ولكن هناك الكثير من الطلاب لا يتوقعون الحصول على درجات أو للظروف المختلفة لا يؤدون اختبارات القدرات لبعض الكليات ومن ثم عقب ظهور النتيجة يتم حرمانهم من الالتحاق بهذه الكليات وضياع الفرصة عليهم.

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 وأكد محسب، أن الهدف من الاقتراح منح الطلاب فرصة كاملة فى اختيار الكلية المناسبة لهم، بالإضافة للنهوض بمستوى المنظومة التعليمية، خاصة وأن الدولة تولى التعليم اهتماما كبير مما يستوجب إعادة النظر فى بعض المسائل التى قد تقف حائلا دون الوصول للأهداف المنشودة فى عملية التطوير.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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