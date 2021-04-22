اقتراح برلماني بترجمة بيانات الحكومة بشأن سد النهضة لأكثر من لغة

الإستراتيجية الإثيوبية منذ بداية الأزمة هى المراوغة والتسويف والادعاءات الكاذبة طوال الوقت، وعدم التفاوض بنية حسنة.

اقترحت الدكتورة سكينة سلامة، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان، ترجمة بيانات الحكومة بشأن سد النهضة لأكثر من لغة أجنبية، حتى يكون المجتمع الدولي على دراية كاملة بأبعاد القضية.

وقالت سلامة في مقترحها الموجه لرئيس الوزراء ووزير الدولة للإعلام إن مصر تتصرف فى قضية سد النهضة بنضج وعمق سياسى تاريخى يدرك أنه مع أنها قضية أمن قومى بل وحياة بالنسبة لمصر، فإن النهج التفاوضي السياسي هو الكفيل بخلق ترتيبات قانونية مستدامة لصالح شعوب وادى النيل، ومواصلة هذا النهج الحضاري الرشيد يقتضي توظيف كل الأدوات الممكنة فى التفاوض، فلا يمكن مع الطرف الإثيوبي الاكتفاء بالتفاوض فى غرف مغلقة.

وشددت على ضرورة مواصلة توظيف كل أدوات الضغط داخل وخارج قاعة التفاوض وبشكل متواصل، وذلك فى المحافل والمؤسسات الدولية وفى الاتصالات بجميع الأطراف سواء الدول الكبرى أو الإفريقية الصديقة، وفى الدفاع عن الحقوق المصرية يجب أن يتواصل خطابنا الدبلوماسي والإعلامي الشارح لهذه الحقوق.

وأشارت عضوة البرلمان إلى أن الإستراتيجية الإثيوبية منذ بداية الأزمة هى المراوغة والتسويف والادعاءات الكاذبة طوال الوقت، وعدم التفاوض بنية حسنة.

وأكدت سكينة سلامة، أهمية ترجمة البيانات الصادرة عن الجهات المعنية في مصر (وزارات الري والخارجية والهجرة) لأكثر من لغة أجنبية حتى يكون المجتمع الدولي بأسره على دراية كاملة بأبعاد القضية، ونضعه أمام مسؤولياته، ونتطلع منه القيام بدوره وواجباته