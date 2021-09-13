سيـــاســة

اقتراح برلماني بتخصيص حصة أسبوعيًا لطلاب المدارس بشأن مخاطر الزيادة السكانية

لتغيير بعض المفاهيم الخاطئة
ياسمين فواز 3:13 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21 3:13 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21

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اقترحت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، أن يتم تخصيص حصة أسبوعيا فى جميع المراحل التعليمية ما قبل الجامعية للحديث عن الزيادة السكانية ومخاطرها، وكذلك عدد من المحاضرات لطلاب الجامعات للحديث عن نفس الأزمة، لأن بداية الحل يبدأ من المواطن المصرى، ومن تغيير ثقافة البعض حيال الإنجاب وبعض المفاهيم المغلوطة، وذلك حتى نشعر بما يجرى على الأرض من مشروعات قومية عملاقة.

وقالت، إن الزيادة السكانية تمثل خطرًا على المجتمعات يصيب الفرد نفسه قبل المجتمع، حيث يساهم فى تقليل نصيب الفرد من الناتج القومى، وعلى الرغم من كم المشروعات القومية التى تتم على أرض الواقع إلا أن النتائج تكاد تكون بسيطة، وهذا يعود إلا أن هناك زيادة كبيرة فى التعداد السكانى، ما ينعكس أثره على هذه المشروعات.

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واستكملت هند رشاد، أن هناك العديد من المشكلات التي عملت الدولة فيها جاهدة من أجل حلها منها على سبيل المثال الكثافة الطلابية فى المدارس، ولعل الفترة الأخيرة شهدت بناء العديد من الفصول والعمل على حل هذه الأزمة التي تؤرق أولياء الأمور، ولكن على الجانب الأخر نجد الزيادة السكانية تلتهم هذه الفصول وتكون النتيجة بقاء الأزمة قائمة على الرغم من الجهود، وهذا يؤكد أنه لكى يشعر المواطن بنتيجة ملموسة على الأرض لابد من حل أزمة الزيادة السكانية.

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وأشارت عضوة البرلمان ، إلى أن الزيادة السكانية تمثل خطرا على الأمن القومى المصرى، مما يتطلب تضافر الجهود جميعها وفي المقدمة منها المواطن، لابد أن يكون هناك حرص من قبل المواطنين على إنجاب أطفال فاعلين ولهم دور فعال فى المجتمع وليست العبرة بالكثرة بقدر ما هي بالفاعلية وأن يكون له دور فى المجتمع.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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