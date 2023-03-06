اقتراح برلمانى لإطلاق تطبيق «أهلا رمضان» لتوسيع استفادة المواطنين من السلع المخفضة

تقدم الدكتور، أيمن محسب، عضو مجلس النواب ، باقتراح إطلاق أبليكيشن “أهلا رمضان” لبيع السلع أونلاين، وتوفير خدمة التوصيل للمنازل، لتوسيع دائرة الاستفادة من التخفيضات بين المواطنين، والحد من الزحام الشديد الموجود في جميع المعارض، مؤكدا أن المعارض المتخصصة دور حيوي في توفير السلع الغذائية بأسعار أقل كثيرا عن أسعار السوق، لتخفيف الضغوط الاقتصادية التى يتعرض لها المواطنين.

وقال إن معارض أهلا رمضان أحد التجارب التي ساهمت في توفير جميع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار أقل من السوق، بعد ان شهدت الأسعار إرتفاعات غير مسبوقة، وهو ما يفسر الإقبال الكبير من جانب المواطنين على معارض أهلا رمضان في جميع المحافظات، حيث تصل قيمة التخفيضات للسلع المعروضة في المعرض إلى ٣٠٪ ، وهو ما يجعلها طوق الإنقاذ للمواطن لتوفير احتياجاته من الغذاء بعيدا عن استغلال وجشع التجار.



وأشار إلى تجاوز عدد معارض أهلا رمضان الـ 150 معرضا على مستوى الجمهورية في 18 محافظة حتى الآن، مؤكدا على أنه رغم ما تقدمه هذه المعارض من جهود لتخفيف نار الأسعار التى تكوي المواطنين، إلا أن الأغلبية العظمى لا يمكنها الاستفادة من هذه الأسعار، موضحا أن السوق المصري ضخم للغاية ويحتاج إلى حجم أكبر لكي يلقي صدد لدى الأغلبية العظمي، بالإضافة إلى حالة الزحام الشديد في المعارض المقامة والتى تحول دون استفادة الكافة وتسهيل إجراءات حصولهم علي احتياجاتهم في مشهد حضاري يحافظ على كرامة كل مصري.

وشدد على ضرورة توسيع دائرة استفادة المواطنين من معارض أهلا رمضان سواء من خلال تطبيق إلكتروني مع توفير خدمة التوصيل للمنازل التى توفر فرص عمل العشرات الشباب، أو التوسع في إنشاء معارض أهلا رمضان في جميع محافظات الجمهورية، مقترحا التغلب على تمركز المعارض في المدن أو الشوارع الرئيسية في المحافظات، بتعزيز وجود المنافذ الثابتة في المناطق غير الرئيسية وكذلك القري وإطلاق اسطول من المنافذ المتحركة.

كما طالب محسب بتوسيع التعاقد بين وزارة التموين والسلاسل التجارية الكبري للدخول ضمن مبادرة أهلا رمضان وتوفير نفس السلع بنفس الأسعار، ليكون للمواطن حرية الاختيار.