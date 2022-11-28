اقتراح برلمانى بإنشاء منصة إلكترونية للإبلاغ عن جرائم الإنترنت

تقدمت النائبة مها عبد الناصر عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب باقتراح برغبة لرئيس مجلس الوزراء ، و وزير الداخلية ، وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بشأن إنشاء منصة إلكترونية أو تطبيق محمول للإبلاغ عن جرائم الإنترنت .



وذكرت في اقتراحها أنه انتشرت في الآونة الأخيرة حالات الابتزاز والاحتيال و أحيانا التهديد عبر الإنترنت، وبسبب المضايقات التي يتعرض لها المواطن من قبل مجهولين وحدوث بعض الجرائم الإلكترونية، تم استحداث وحدة لـمباحث الإنترنت، تابعة لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، و التي تعد السلاح الرئيسي في مواجهة كافة الجرائم الإلكترونية التي ترتكب عبر الإنترنت.



وطالبت بضرورة أن يكون هناك وسيلة إلكترونية للتبليغ، خاصةو أن الدولة بأكملها في طريقها للتحول الرقمي

و لنا مثال في منصة مصر الرقمية حيث يوجد تعريف محدد لكل مواطن يتم على أساسه الحصول على الخدمات المختلفة.



و أضافت أن هذا المقترح من شأنه أن يقوم بالتيسير على جميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ليستطيعوا الإبلاغ عن أي جرائم إلكترونية يتعرضوا لها و خصوصا الفتيات و السيدات اللاتي يتعرضن لمثل هذه الجرائم و يجدن بعض الصعوبات في وسائل الإبلاغ عن الجرائم

و اختتمت الاقتراح بطلبها المحدد بعمل منصة إلكترونية أو تطبيق محمول للتبليغ عن الجرائم الإلكترونية المختلفة