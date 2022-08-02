اقتراح برلمانى بإدراج الواحات البحرية ضمن خطة القطار الكهربائي السريع

أعلن النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب ، تقدمه باقتراح برغبة لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، والفريق كامل الوزير، وزير النقل ، بشأن طلب أهالي الواحات البحرية لإدراج الواحات البحرية ضمن خطة السكة الحديد للصحراء الغربية (القطار الكهربائي السريع).

وأكد النائب هشام حسين بأنه تلقى طلب الأهالي متضمنًا بأن الواحات البحرية تقع في الجنوب الغربي للقاهرة الكبرى على امتداد ٣٦٥كم من القاهرة، وعانت خلال (١٤٠ عامًا) وتحديدًا منذ عام١٨٨٢ وحتى تاريخة من ويلات التبعية الإدارية ما بين تبعيتها للفيوم ثم لبني سويف ثم للمنيا ثم لمطروح ثم للجيزة ثم لـ ٦ أكتوبر ثم للجيزة مرة أخرى.

وأضاف عضو مجلس النواب بأنه أمام التحديات القائمة بالواحات البحرية وجهود التنمية في مصر خلال الفترة الأخيرة يأمل الأهالي في ربط الواحات البحرية بشبكة السكة الحديدية في إطار النهضة الحقيقية لرئيس الجمهورية لمشروع العلمين والعين السخنة ومطروح والفيوم والصحراء الغربية والانتهاء من إزدواجية طريق الواحات رحمة بأهالي الواحات الذين فقدوا المئات من ذويهم بسبب هذا الطريق.