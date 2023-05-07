اقتراح برغبة في «النواب» لدعم حقوق ذوى الإعاقة فى إيجاد مسكن مناسب

تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح برغبة موجه إلى الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن إتاحة إمكانية اختيار الوحدة السكنية للأشخاص ذوى الإعاقة مع الاحتفاظ بآلية التخصيص التى تتم بطريقة إلكترونية عشوائية وذلك مراعاة للاحتياجات الخاصة بهم.



وأشار عضو مجلس النواب إلى تلقيه عددا من الطلبات من ذوى الإعاقة بطلب تغيير التخصيص فى الوحدات السكنية التى تطرحها الدولة ، حيث إن عددا من الإعاقات يصعب معه السكن فى الأدوار العليا ، وطالبوا بإتاحة تخصيص الوحدات فى الأدوار الأولى الأرضية.



وطبقا للمادة 81 من الدستور التى نصت على ” تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لتعيينهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وممارستهم جميع الحقوق والعدالة وتكافؤ الفرص “.



وقال النائب إن هذا الاقتراح المقدم منه لعدد من الاعتبارات ومنها التيسير على ذوى الإعاقة فى السكن وأيضا لمراعاة الظروف الصحية لذوى الإعاقة والمساهمة فى تحسين الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة.