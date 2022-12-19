«اقتراحات النواب» توصي بمنح المتفوقين دراسيا عضويات مجانية بالأندية

أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بمنح عضويات مجانية بالأندية ومراكز الشباب لطلاب المدارس والجامعات المتفوقين دراسيًّا.

جاء ذلك أثناء الاجتماع، اليوم الاثنين، أثناء مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد رضا البنا، حيث أوضح أن الهدف من الاقتراح تكريم ودعم الطلاب المتفوقين دراسيًّا في المدارس والجامعات في محافظة القاهرة، بعمل عضويات مجانية في الأندية ومراكز الشباب؛ بهدف تحفيز وتشجيع الطلاب على التفوق وإحساسهم بالتقدير اللازم من قبل الدولة، وتشجيع ممارسة الرياضة.

وقال: الشباب يحظى بدعم واهتمام كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحرص على دعم وتمكين الشباب، قائلًا: هذا الاقتراح يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بتوفير الدعم والرعاية اللازمة لطلابنا، ومنح عضوية مجانية للمتفوقين في مراكز الشباب والأندية ستكون خطوة إيجابية ستشجع الطلاب والنشء على التفوق والتميز في كل المراحل التعليمية.

وأعلن ممثل وزارة الشباب والرياضة الموافقة مع المقترح، موضحًا أن لائحة مراكز الشباب الحالية لا تسمح بالعضويات المجانية حتى لذوي الاحتياجات الخاصة تكون بتخفيض، ومراكز الشباب تسمح بتواجد الطلاب وممارسة الأنشطة الرياضية.

وأعلن أنه يتم حاليًّا تعديل لائحة مراكز الشباب، وسيتم أخذ الاقتراح في الاعتبار، بحيث تكون هناك عضويات للمتفوقين دراسيًّا.

وأكد الدكتور محمد حسانين، ممثل وزارة التعليم العالي، أهمية رعاية المتفوقين وتخصيص منحة رياضية أيضًا وليس فقط عضوية مراكز الشباب.

على جانب آخر طالب النائب محمد رضا البنا بتفعيل المادة 7 من لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب، بقبول العضوية العاملة لشهداء أو ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ولذوي الإعاقة والأقزام مع تطبيق الإعفاءات المنصوص عليها.

وأعلن النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الموافقة على الاقتراح برغبة، وتوصية وزارة الشباب والرياضة بتعديل لائحة مراكز الشباب لإدراج عضوية المتفوقين دراسيًّا، على أن يتم وضع معايير واضحة للتنفيذ.