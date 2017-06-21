اقتراحات النواب توافق على إنشاء فندق عالمي بالبحيرة

وكيل لجنة النقل: وجود شركات عالمية تعمل بالمحافظة يسهل تنفيذ المشروعياسمين فوازأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس على الاقتراح برغبة الذي تقدَّم به بشأن إنشاء فندق سياحى عالمى بمحافظة البحيرة، مشيرًا إلى أن المقترح

وكيل لجنة النقل: وجود شركات عالمية تعمل بالمحافظة يسهل تنفيذ المشروع

ياسمين فواز

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس على الاقتراح برغبة الذي تقدَّم به بشأن إنشاء فندق سياحى عالمى بمحافظة البحيرة، مشيرًا إلى أن المقترح يتضمن إنشاء حمامات سباحة وساونا ومطاعم وقاعة احتفالات ومحالّ تجارية، على شاطئ مدينة إدكو بالمحافظة.



