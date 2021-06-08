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«اقتراحات البرلمان» توافق على إنشاء مراكز تدريب مهني على مستوى الجمهورية لأطفال الشوارع

خلال اجتماعها مساء اليوم
ياسمين فواز 9:21 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21 9:21 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21

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وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي في البرلمان، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة آيات الحداد، بشأن إنشاء مراكز تدريب مهني على مستوى الجمهورية لأطفال الشوارع.

وقالت النائبة آيات الحداد، خلال الاجتماع، إن المقترح يهدف إلى احتواء أطفال الشوارع وحمايتهم، وحماية المجتمع، مشيرة إلى أن هؤلاء الأطفال ضحايا، ويتعرضون للتسول والتحرش، وإنشاء مراكز تدريب مهني أمر ضروري، لتقوم بتأهيلهم وتدريبهم، وتعلمهم مهنة.

وطالبت الحداد بإجراء تحليل DNA لأطفال الشوارع، مما قد يساعد أهاليهم على التعرف على أطفالهم، وهو ما ستكون له آثار إيجابية على هؤلاء الأطفال وعلى المجتمع.

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وأشارت النائبة آيات الحداد، عضوة البرلمان، إلى هناك قوانين تستهدف الحدَّ من ظاهرة أطفال الشوارع، ويمكن الاستفادة منها في هذا الصدد، مثل قانون صندوق الوقف الخيري الجديد الذي ناقشه مجلس النواب.

من جانبه قال ممثل وزارة التضامن الاجتماعي إن جهودًا كبيرة تبذل للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع، وحماية هؤلاء الأطفال، وهناك  فِرق تدخُّل سريع تنزل الشوارع للحد من الظاهرة، وللقيام بتأهيل هؤلاء الأطفال.

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ودعت لجنة الاقتراحات والشكاوي في البرلمان إلى تكاتف الجهود للحد من ظاهرة أطفال الشوارع، وأنه يمكن عمل بروتوكول تعاون وتنسيق بين وزارتي التضامن والأوقاف، بعد إصدار قانون صندوق الوقف الخيري. 

في سياق متصل، وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن إدراج كتاب شخصية مصر للدكتور جمال حمدان ضمن المناهج الدراسية بالمدارس.

كما وافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حسين جودة، بشأن إنشاء المدرسة الفنية التجارية بقرية الواسطى مركز الفتح محافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عيد حماد، بشأن إنشاء مبنى ثانوى بمدرسة الشهيد مصطفى نصار الرسمية لغات- 15 مايو، محافظة القاهرة. بعد العرض على هيئة المجتمعات العمرانية.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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