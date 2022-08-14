اقتباس كلمات وألحان الأغاني.. ظاهرة تثير جدلا وشهرة ومطالبات بحقوق

أصبحت ظاهرة سرقات الأغاني بين الشعراء أو الملحنين مؤخرا حلقات مستمرة لا تنتهي في سوق الغناء ، فخلال الساعات الأخيرة ظهرت أزمة جديدة تتعلق بأغنية للشاعر الغنائي صلاح عطية ” ولاد لذينة ” التي قدمها مع المطرب الشعبي محمد سلطان عام 2016 وتم اقتباس جمل منها في أغنية جديدة للمطربين الشعبيين حمزة الصغير وأحمد عامر ” بطلوا حوارات”.

كذلك ظهر الشاعر إبراهيم عبد الفتاح عبر حسابه الشخصي الأيام الماضية واتهم الشاعرة منة القيعي بسرقة مفردات منه في أغنية ” سايرينا يادنيا” التي قدمتها للمطرب أحمد سعد وحقق بها نجاحا كبيرا منذ فترة .

أيضا تم اتهام النجم أكرم حسني بسرقة كلمات وألحان أغنية الكينج محمد منير الجديدة ” للي” الفترة السابقة من الشاعر الصعيدي عادل صابر والضجة التي أثارها على السوشيال ميديا.

كما تم اتهام أيضا الشاعر الغنائي حمادة السيد الذي كتب أغنية عشقانجي للنجم تامر حسني في ألبومه الغنائي الجديد الذى حمل نفس الاسم من أحد الأشخاص ، مؤكدا الأخير أنه قال جملة ذكرها الشاعر حمادة السيد في أغنية تامر حسني في إحدى الندوات ببورسعيد، واتهم الشاعر بسرقة جمل في الأغنية منه وتقول : ” ” دنيا ماشية عكس عكاس الغلبان فيها بينداس ” ، أما تامر يقول في أغنيته عشقانجي” الطيب فيها بينداس “.

رمضان محمد : استحالة من لديه شبع من النجاح أن يقوم بهذه التصرفات أبدا

ويرى الشاعر الغنائي رمضان محمد أن كل شخص لا يستطيع تحقيق نجاح بعمل فني له ، وليس لديهم القدرة على الوصول لنجوم كبار والعمل معهم يحاولون تشويه صورة شعراء وملحنين حاليا في أغنياتهم الناجحة.

وأكد أنه استحالة من لديه شبع من النجاح أن يقوم بهذه التصرفات أبدا ، ويعلن أن كلماته مسروقة وذلك غير صحيح فهو توارد خواطر.

وتابع أنه قدم العديد من الأغنيات لكثير من المطربين وتم أخذ جمل منها بإعادة صياغة لمطربين آخرين ، ولم يتحدث سابقا أن أغنياته سرقت لأن ذلك توارد خواطر وجمل تقال في الشارع.

غانم شعلان : لا يصح أن يتم أخذ جملة من شاعر غنائي آخر لأن ذلك يفسد متعة العمل

وأوضح الشاعر الغنائي غانم شعلان أنه يكون سعيدا جدا حينما يستمع لأغنية له من نجم غنائي كبير مثل عاصي الحلاني ، والأمر ليس فيه توارد خواطر كما يردد دائما.

وتابع قائلا إنه لا يصح أن يتم أخذ جملة من شاعر غنائي آخر لأن ذلك يفسد متعة العمل الغنائي تماما ، مؤكدا حينما سمعت أغنية للي لمحمد منير أيقنت أن أكرم حسني الممثل لا يستطيع كتابة هذه الكلمات نهائيا ، وبالفعل بعدها مباشرة سمعت أنه اتهم بسرقة كلماتها من الشاعر الصعيدي عادل صابر.

ولفت غانم إلى أنه يبتعد تماما في كتابة أي أغنية له مع مطرب كبير مثل عاصي الحلاني عن أي جملة أو كلمة قيلت في أغنية سابقة ، سواء أغنيته ست الستات أو كبيرة يا مصر أو نسايم حرية وغيرها.

أحمد حسن راؤول : من يسجل أغنيته أولا من حقه أن يطالب بحقوقه الأدبية عن هذه الأغنية

وأعرب الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، أنه يوجد توارد خواطر في كتابة الأغنيات منذ سنوات في مجال الغناء ، وليس صحيح أنه حينما يكتب شاعر جملة من أغنية كاملة مثل سايرينا يادنيا لأحمد سعد والشاعرة منة القيعي ، أنها سرقت أغنية الشاعر إبراهيم عبد الفتاح فقد يكون الأمر توارد خواطر.

ويشير راؤول إلى أنه من يسجل أغنيته أولا من حقه أن يطالب بحقوقه الأدبية عن هذه الأغنية ، لو أحس أن هناك أغنية أخرى مشابهة في كلماتها لأغنيته.

وأردف قائلا إن توارد الخواطر موجود في أغنيات كثيرة ، مؤكدا أنه كتب أغنيات لم تسمع من الجمهور لكن هناك أغنيات طرحت في السوق فيها جمل متشابهة لأغنياته ، ولس معنى ذلك أنها مسروقة منه أبدا.