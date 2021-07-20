اقتباس أم سرقة .. سؤال يطارد محتوى وألحان أغنيات.. وموسيقون يوضحون الفرق

تحدث دائما الكثير من الأزمات بين بعض المطربين والملحنين بسبب تشابه لحن أغنية معينة بأخرى أو فكرتها بعمل موسيقى أو محتوى لمطرب آخر ، فالبعض يتهم بالسرقة من مبدع معين وآخرون يعتبرون ذلك اقتباسا خاصة لو كان من أغنية أجنبية أو موسيقى عالمية.

نرصد في هذا التقرير آراء بعض الموسيقين في حالات الاقتباس والسرقة في الأغنيات ، والفرق بينهما وماهي معايير اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة السرقات الموسيقية.

وليد منير: حدثت معي حالة سرقة فنية سابقا ولم أحب أن تتطور الأمور للقضاء

في البداية، أوضح الملحن وليد منير للمال أن هناك فرقا بين الاقتباس والسرقة ، حيث الاقتباس يعني أخذ روح اللحن او الاغنية وعمل شيئا مشابها لها موسيقيا .

واضاف اما السرقة فتتحقق بعد اخذ 4 او 5 موازير من اللحن بنفس الشكل والاستايل ، وتنفيذهما في عمل ومحتوى موسيقي اخر .

واكد منير ان الاثنان غير مستحبا في السوق بين الملحنين والموسيقيين ، وحدث ذلك معه سابقا لكن لم يحب ان تتطور الامور للقضاء وقتها .

واشار منير الى اننا في عصر كل شيئ مفتوحا على بعضه بسبب وسائل التكنولوجيا الحديثة ومنصات السوشيال ميديا المختلفة ، لذلك لانتعجب حينما تحدث هذه السرقات الموسيقية بالوسط الغنائي او الفني .

ساندي : هناك شعرة ومساحة صغيرة بين الاقتباس والسرقة

وأوضحت المطربة ساندي أن هناك فرقا بين الاقتباس والسرقة في المحتوى الموسيقي ، حيث ان الاقتباس يعني اخذ محتوى فني وغنائي سواء لحن أو توزيع موسيقي من اغنية او لحن اخر غربي .

وأضافت: “أما السرقة فمعناها أن الأغنية أو اللحن مشابهة لحد كبير للحن الآخر ، وهناك شعرة ومساحة صغيرة بين الاقتباس والسرقة”.

وأكدت ان جمعية الساسيم العالمية المسؤولة عن الحقوق والسرقات للمبدعين ، لاتتدخل بإجراءات قانونية إلا بعد تعدي المبدع على آخر بعدد معين من المازورات الخاصة بالمقام الموسيقي للحن .

وتابعت: “ينبغي أن يتم وضع حدود وضوابط لهذه السرقات في المحتوى الموسيقي حتى لاتصبح منتشرة في السوق ، ويتم أخذها بأنها اقتباسات موسيقية وهي في الحقيقة سرقات موسيقية”.

محمود خليل : السرقات الموسيقية أصبحت منتشرة بقوة في الغناء

من جانبه، قال منظم الحفلات محمود خليل، إن الاقتباس في الموسيقى حينما يغني مطربا أغنية أعجبته لفنان آخر بنفس اللحن مع تغيير أسلوبه في الغناء فيها .

وأضاف: “أما السرقة أن يأخذ الملحن نفس الأغنية بنفس المقام الموسيقي ويقدمها في أغنية له ولمطرب آخر، مثل أغنية بنت الجيران التي قدمها مطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش وحققت مشاهدات عالية وهي أغنية مسروقة بلحنها تماما من أغنية حاجة مستخبية لمحمد حماقي”.

واوضح خليل ان السرقات الموسيقية أصبحت منتشرة بقوة في الغناء خلال السنين الماضية .