افريكسيم بنك يعلن اطلاق أكبر مشروع للتكرير والبتروكيماويات في نيجيريا

أعلن بنديكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، عن إطلاق أكبر مشروع للتكرير والبتروكيماويات في نيجيريا لإنتاج ٦٥٠ ألف برميل يوميا.

جاء ذلك خلال كلمته في منتدى التجارة والاستثمار في معرض التجارة البينية الأفريقية الذي ينظمه أفريكسيم بنك في القاهرة في الفترة من ٩ إلى ١٥ نوفمبر الجاري.

واكد أوراما إن أفريكسيم بنك أعد دراسة شاملة للمشروع القومي العظيم مشيرا الي أن هذا التقرير لم تعده أي جهة خارجية ولكن بسواعد أفريقية خالصة ويعد ثمرة للجهود الجماعية لأعضاء البنك الافريقي للتصدير والاستيراد.

وأضاف أن مشروع التكرير و البتروكيماويات من المتوقع أن يضيف ٤ % من الناتج المحلي لنيجيريا في فترة محدودة.

وأشار إلى أن هذا المشروع لن تقتصر عوائده على نيجيريا فقط بل يعود بالنفع على قارة أفريقيا وسيتم البدء من خلال رحلة البحث عن مستقبل أفضل للقارة السمراء .

وتابع بنديكت أوراما أن المشروع سيحصل على نصيب الأسد من الاقراض من تمويلات أفريكسيم بنك خلال الفترة المقبلة، مشيدا بدور البنوك النيجيرية في دعم هذا المشروع بكل قوتها.