«افريكسيم بنك» يستهدف ضخ 20 مليار دولار لدعم التجارة الأفريقية خلال 5 سنوات

قال بنديكت اروما، رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير افريكسم بنك، إن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد افريكسيم بنك يستهدف ضخ 20 مليار دولار لدعم التجارة البينية في القارة الأفريقية.

وأضاف اروما، خلال المؤتمر السنوي للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد افريكسيم بنك، في نسخته 29، أن البنك قام، خلال الأعوام الخمسة الماضية، بضخ 20 مليار دولار لدعم التجارة الأفريقية.

وأكد رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير افريكسم بنك أنه بفضل زيادة رأس مال البنك قام البنك بدعم التجارة، إلى جانب دعم المشروعات والبنية التحتية ودعم شركات المقاولات التي لديها مشروعات بالقارة السمراء مشيرًا إلى أن البنك قام بضخ 8 مليارات دولار لدعم مشروعات.

وأشار إلى أن البنك يقدم دعم بنحو 2.9 مليار دولار في أوغندا لمشروع لتوليد كهرباء، مؤكدًا أن المقاولون العرب هم المكون الرئيسي للمشروع.