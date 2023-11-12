افريكسيم بنك : مليار دولار مخصصات دعم منظومة تيسير التجارة العابرة للحدود

أكد الدكتور بانديكيت اوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «افريكسيم بنك»، إطلاق المنظومة غير المسبوقة لتسيير التجارة عبر الحدود في القارة.

وأوضح خلال فعاليات اليوم الرابع لمعرض التجارة البينية الأفريقي الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 9- 15 نوفمبر الجاري، أن تلك المنظومة الخاصة بالبنك لإحداث الدمج القاري والازدهار الاقتصادي والتي تستهدف تحسين التنافسية فيما بتعلق بالتجارة عبر الحدود.

وتابع أوراما أن البنك انضم منذ 2021 للكوميسا لوضع تلك المنظومة والتي تضمن إصدار السندات التي يتم استخدامها لتحويل القارة لسوق مدمجة، مؤكدا أن ذلك استغرق وقت طويل للوصول لتلك المنظومة.

ونوه بأنه تم تخصيص مليار دولار لدعم تلك المنظومة، وأنه يتم استخدام 200 مليون دولار لدعم المنظومة من خلال الكوميسا.

وأشار أوراما إلى أنه من المتوقع أنه عند تنفيذ تلك المنظومة سوف تدخر القارة نحو 300 مليار دولار سنويا من التكاليف التي كان يتم تكلفتها سابقا.

وأوضح أن السندات القارية عبر الحدود غير مسبوقة، منوها بأنه تم أيضا تحصيص 30 ألف دولار لدعم الابتكارات يستهدف تعزيز التجارة في القارة الأفريقية وتيسير حركة البضائع والسلع.