افريكسيم بنك: تعزيز التصنيع المحلي في أفريقيا يحقق عوائد اقتصادية 500 مليار دولار

كشفت هيلين بروم، مدير المشروعات والأصول التمويلية بالبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير “افريسكيم بنك”، أن القارة الأفريقية تحتوي على 7% من الغاز على مستوى العالم، لافتة إلى أنه يساهم بنسبة 70% من إجمالي الناتج المحلي.

وقالت خلال كلمتها اليوم بمنتدى التجارة والاستثمار بمعرض التجارة البينية الأفريقي الذي ينظمه افريكسيم بنك بمصر، أن استخدام الموارد الطبيعية بأفريقيا يعد أمرا هاما لزيادة حصيلة الإيرادات للدول الأفريقية من خلال استغلال الموارد.

وطالبت بتعزيز دور التصنيع المحلي لإتاحة المزيد من فرص العمل و توفير 500 مليار دولار كعوائد اقتصادية للدول الأفريقية مشيرة إلى أنهيمكن تحقيق ذلك من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية.

واوضحت أن الكونغو الديمقراطية تساعد في تصنيع السيارات من الليثيوم وهو ما ينعكس على ضرورة استغلال الموارد المعدنية داخل القارة الأفريقية دون إعادة استيراد الخامات بتكلفة باهظة أو سلع تامة الصنع باعتبارها مكلفة للعملة الصعبة الأفريقية وإهدار نصف تريليون دولار من النقد الأجنبي و زيادة البطالة.