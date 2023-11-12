افريكسيم بنك: انتخاب «كانايو اواني» لعضوية اللجنة التنفيذية لـFCI

أعلن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «افريكسيم بنك» عن انتخاب كانايو أواني نائب الرئيس التنفيذي للبنك، لعضوية اللجنة التنفيذية (EXCOM) لـ FCI، الهيئة التمثيلية العالمية للتخصيم وتمويل الفواتير وصناعة الإقراض القائم على الأصول.

وأكد البنك أنه تم انتخاب أواني بالإجماع في الاجتماع السنوي الخامس والخمسين لـ FCI في مراكش، المغرب في الثاني من نوفمبر 2023 لتمثيل الأعضاء المنتسبين لـ FCI.

وتابع أنه تم اختيار أواني التي حظي ترشيحها من قبل أفريكسيم بنك، إلى جانب دعاء حافظ، المدير العام ورئيس الوظائف الفنية بشركة Egypt Factors، مما يجعلها المرة الثانية التي يتم فيها التصويت لمندوبين من إفريقيا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصناعات الغذائية.

وأشار أفريكسيم بنك إن انتخابهم يعزز مكانة أفريقيا في هيئة التخصيم الرائدة في العالم ويعتبر اعترافًا بالسوق الأفريقية ذات الأهمية المتزايدة.

وقالت كانايو أواني: “يشرفني أن أساهم في تشكيل استراتيجية شركة FCI للسوق الأفريقية ذات الأهمية المتزايدة؛ بمثابة مورد قيم لأعضاء FCI الذين يسعون لدخول السوق الأفريقية”، مضيفة: “أت توفير الثقة التي تتطلبها العوامل الأفريقية الناشئة في المراحل المبكرة من التخصيم، وبالتالي الاستمرار في المساعدة في تعزيز النفوذ العالمي والعضوية الشاملة لـ FCI”.

يعد انتخاب كانايو أواني أيضًا بمثابة اعتراف بجهود أفريكسيم بنك في تعزيز التخصيم في إفريقيا. على مر السنين، قام البنك ببناء روابط قوية مع FCI، ودعم نمو التخصيم في أفريقيا، ورعاية فرع أفريقيا وزيادة أعضائه بشكل كبير.

وذكر أفريكسيم بنك أن قام ببرامج مبتكرة لتعزيز التخصيم في أفريقيا، بما في ذلك تطوير وتعزيز قانون نموذجي للتخصيم، والذي تم اعتماده الآن من قبل ستة بلدان ويتم النظر فيه الآن من قبل برلمانات العديد من البلدان الأفريقية بما في ذلك السنغال ونيجيريا.

بالإضافة إلى ذلك، دعم بنك للتصدير والاستيراد الأفريقي معاملات التخصيم التي تصل إلى 100 مليون دولار في السنوات الخمس الماضية واستفاد من تأثيره لجذب قدرات المنح من بنك التنمية الأفريقي (AfDB) والشركاء الآخرين نحو بناء قدرات العوامل الأفريقية.

وأشار البنك أنه مع أكثر من 400 عضو في 90 دولة، تقدم FCI حلولاً متنوعة لتمويل المستحقات عبر الحدود بالإضافة إلى شبكة فريدة للتعاون في مجال التخصيم الدولي. وهي تساعد أعضائها على تطوير الأعمال التجارية والمالية الدولية. تمثل المعاملات التي تتم من قبل أعضاء FCI ما يقرب من 90% من حجم التخصيم في العالم.