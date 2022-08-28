افريقية النواب: استضافة مصر لمؤتمر وزراء التنمية المحلية الأفارقة يؤكد دورها المحوري

أشاد النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب ، باستضافة مصر لمؤتمر وزراء التنمية المحلية الأفارقة بحضور وفود 55 دولة، قائلا: المؤتمر يؤكد دور مصر الريادي ومكانتها بالنسبة للقارة الأفريقية.

وأضاف في تصريحات له اليوم الاحد، أن مؤتمر وزراء التنمية المحلية الأفارقة والذي تستضيفه القاهرة ويعقد بحضور وفود 55 دولة يأتي تقديراً لريادة الدولة المصرية ومكانتها الدولية في القارة السمراء، كما أنه يعد تتويجاً لجهود الحكومة الرامية، مؤكدا أن مصر لم تتوان لحظة في حمل قضايا القارة على كاهلها والعمل على حلها.

وأشار وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب ، إلى أن مؤتمر وزراء التنمية المحلية الأفارقة سيكون فرصة جيدة من أجل استعراض الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في السنوات الماضية وذلك في كافة القطاعات، فضلا عن مواجهة العديد من التحديات.

وتابع هندي: المؤتمر سيكون فرصة أيضا لتبادل الخبرات والتجارب بين المدن المصرية ونظيرتها الأفريقية، بالإضافىة إلى دراسة التحديات التي تواجه القارة كالزيادة السكانية والتغيرات المناخية وكيفية مواجهتها، وغيرها من الموضوعات الهامة التي من شأنها أن تعود بالنفع على شعوب القارة السمراء.