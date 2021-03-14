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افتتحت سفارة.. كوسوفو أول دولة مسلمة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

للحصول على اعتراف تل أبيب
المال - خاص 10:42 م, الأحد, 14 مارس 21 10:42 م, الأحد, 14 مارس 21

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أصبحت كوسوفو أول دولة ذات غالبية مسلمة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بعد أن افتتحت رسميا سفارة لها في المدينة المتنازع عليها.

وتم افتتاح مقر البعثة في احتفال مقتضب رُفع خلاله علم كوسوفو أمام المبنى وعُلق على مدخله لافتة حُفر عليها “جمهورية كوسوفو” بالألبانية والعبرية والإنجليزية، بحسب بيان لخارجية كوسوفو.

وفي المقابل، ستحصل كوسوفو على اعتراف إسرائيل باستقلالها عن صربيا عام 2008، وفق فرانس برس.

وأثار قرار كوسوفو انتقادات، خصوصاً من جانب تركيا التي أعربت الأحد عن “قلقها البالغ” و”إدانتها بأشد العبارات” لهذه الخطوة.

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وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان “ندعو القادة الكوسوفيين إلى الإصغاء لصوت المنطق السليم والتراجع عن هذه المبادرة غير المسؤولة وغير القانونية”.

واحتلت الدولة العبرية الشطر الشرقي من القدس عام 1967 ثم ضمته وهي تعتبر الآن المدينة بأكملها عاصمتها “الأبدية” و”غير القابلة للتجزئة”، بينما يريد الفلسطينيون جعل القدس الشرقية عاصمة الدولة التي يطمحون لإقامتها.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعلن في سبتمبر الماضي خلال قمة لإبرام اتفاق بين كوسوفو وصربيا، عزم كوسوفو وإسرائيل على إقامة علاقات دبلوماسية. 

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وأقامت كوسوفو وإسرائيل علاقات دبلوماسية في فبراير، ما أثار استياء صربيا البالغ، التي لا تزال ترفض الاعتراف باستقلال مقاطعتها السابقة.

ولم تحظ كوسوفو بعد باعتراف الصين وروسيا وخمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، باستقلالها.

ويعتبر النزاع الصربي الكوسوفي من أكثر النزاعات تعقيدًا في أوروبا، إذ رفضت صربيا الاعتراف باستقلال كوسوفو منذ انفصال الإقليم في الحرب الدموية (1998-1999) التي انتهت بقصف حلف شمال الأطلسي أهدافا صربية. 

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وقتل في الحرب أكثر من 13 ألف شخص معظمهم من ألبان كوسوفو الذين يشكلون أغلبية في الإقليم السابق. 

ويجري الجانبان محادثات بقيادة الاتحاد الأوروبي منذ عقد لتطبيع العلاقات بينهما، لكن لم يتم إحراز أي تقدم يذكر. 

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بقلم المال - خاص

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