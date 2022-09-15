افتتاح 97 مشروعا جديدا بتكلفة 1.5 مليار جنيه خلال أيام لخدمة أهالي البحيرة

بالتزامن مع احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي في ضوء الجمهورية الجديدة، تشهد المحافظة افتتاح 97 مشروعا عملاقا جديدا بتكلفة مليار و541 مليون جنيه خلال الأيام القادمة لخدمة أبناء المحافظة، لتخطو بذلك خطوات ثابتة ومدروسة نحو المزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي.

وقالت نائب محافظ البحيرة نهال محمد بلبع، إن المحافظة حققت طفرة كبيرة وإنجازات عملاقة فى شتى القطاعات وخاصة قطاع الطرق والنقل، حيث يتم تحسين كفاءة شبكة الطرق ومتابعة المشروعات المنفذة باستمرار لسرعة الانتهاء منها وتيسير الحركة المرورية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ونظراً لأهميتها البالغة في التنمية.

ومن المقرر حسب نائب المحافظ، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، دخول 12 طريقا جديدا للخدمة عقب الانتهاء من أعمال رصفها بنطاق المحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 104 ملايين و675 ألف جنيه وتلك الطرق هى استکمال رصف طريق جسر ترعة فرهاش بالدلنجات بتكلفة 5 ملايين و100 ألف جنيه.

كما تشمل تلك المشروعات استكمال رصف طريق الحدين – العزيمة الواصل بين مركزي كوم حمادة وبدر بكوم حمادة بتكلفة 11 مليونا و330 ألف جنيه، ورصف طريق جزيرة نكلا العنب كفر عوانة بإيتاي البارود بتكلفة 5 ملايين جنية، ورصف طريق إيتاي البارود أمليط بتكلفة 2 مليون و760 ألف جنيه.

كما أنه ضمن استكمال رصف طريق شبراخيت – إيتاي البارود بمركز شبراخيت بتكلفة 9 ملايين و300 ألف جنيه، واستكمال رصف طريق جسر مصرف بمركز شبراخيت بتكلفة 7 ملايين و 951 ألف جنيه، وإستكمال رصف طريق سندرينا بمركز المحمودية بتكلفة 3 ملايين و650 ألف جنيه، ورصف الطريق الدائري الشرقي لمدينة إدكو والرابط بين الطريق الدولي الساحلي وطريق إدكو رشيد وأعمال مخرج الكبرى بتكلفة 18 مليونا و515 ألف جنيه، واستكمال رصف طريق النشو – الجدية بمركز ومدينة رشيد بتكلفة 9 ملايين و450 ألف جنيه.

كما تشمل الأعمال استكمال تطویر کورنیش دمنهور ( أعمال الإنارة – أعمال المدنية لسور الكورنيش ) بتكلفة 16 مليونا و945 ألف جنيه، وإنشاء كوبري على ترعة القناوية بأبو حمص بتكلفة 3 ملايين و200 ألف جنيه، وتطوير الطريق المؤدي من المستشفى العام – لزاوية صقر بأبو المطامير بتكلفة 11 مليونا و474 ألف جنيه.