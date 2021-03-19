افتتاح 8 مساجد في كفر الشيخ بتكلفة 16 مليون جنيه

افتتحت محافظة كفر الشيخ عددا من المساجد الجديدة قبل دخول شهر رمضان بتكلفة تصل إلى قرابة 16 مليون جنيه.

وضمت تلك المساجد حسب بيان محافظة كفر الشيخ، مسجد الحفير بقرية 7 التابعة لمركز الحامول، ويقع المسجد على مساحة 669 متراً بتكلفة 3 ملايين و105 آلاف جنيه.

كما تم افتتاح مسجد الرحمة زهران بقرية الفتح التابعة لمركز مطوبس، بمساحة 154 متراً، بتكلفة 770 ألف جنيه ، كما سيتم افتتاح مسجد أحمد سلامة بقرية العباسية التابعة لمركز الرياض، يقع على مساحة 208.26 متر بتكلفة مليون جنيه.

كما تم افتتاح مسجد فتح الله سيد أحمد بعزبة السقا بالرياض شرق، على مساحة 259.57 متر ، بتكلفة مليون و297 ألفا و850 جنيها، ومسجد الدوار الكبير بعزبة الدوار التابع لقرية السحايت بمركز الحامول،على مساحة 450 متراً بتكلفة 2 مليون و250 ألف جنيه، ومسجد الشيخة صالحة- بعزبة سلام التابعة لمركز مطوبس، يقع على مساحة 830 متراً بتكلفة 4 ملايين و150 ألف جنيه.

كما تم افتتاح مسجد حسين وهبة راغب بقرية محي بك بمركز دسوق،على مساحة 360 متراً ، بتكلفة مليون و800 ألف جنيه ، ومسجد الرحمة بقرية المرابعين التابعة لمركز كفر الشيخ، ويقع المسجد على مساحة 750 متراً بتكلفة 3 ملايين و200 ألف جنيه.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ: تم افتتاح 8 مساجد بالجهود الذاتية بقرى المحافظة، مؤكدا أن مصر تهتم ببناء وإعمار المساجد بالعزب والقرى والمدن، وسيتم افتتاح عدد آخرمن المساجد ما بين إحلال وتجديد ومساجد جديدة بقرى المحافظة خلال الأسابيع المقبلة.