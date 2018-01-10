افتتاح 8 كافتيريات بجامعة القاهرة

المال - خاص أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن افتتاح 8 كافتيريات بالحرم الجامعي، مع بداية الفصل الدراسي الثاني لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وإنهاء إجراء مزايدة لتشغيلهم، وفقاً لمواصفات أعدتها اللجنة الهندسية لمراعاة الشكل العام للحرم الجامعي، والتزامها با

المال – خاص

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن افتتاح 8 كافتيريات بالحرم الجامعي، مع بداية الفصل الدراسي الثاني لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وإنهاء إجراء مزايدة لتشغيلهم، وفقاً لمواصفات أعدتها اللجنة الهندسية لمراعاة الشكل العام للحرم الجامعي، والتزامها باشتراطات الأمن والسلامة والمواصفات الصحية.



جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لرئيس جامعة القاهرة لمبني الخدمات الطلابية بالحرم الجامعي، بعد وقف العمل بالمبني لحين انتهاء اللجنة الفنية والقانونية من التحقيق في أسباب وقوع حريق بإحدى الكافتيريات بالمبني.



وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه سيتم تشغيل مبني الخدمات الطلابية عندما تنتهي اللجنة الهندسية المشكلة لفحص المبني من عملها بالكامل، وإعداد تقرير حول سلامة المبنى وعوامل الأمان والتأمين به، قبل إعادة تشغيله مرة أخرى للطلاب.