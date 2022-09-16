افتتاح 7 مشروعات مياه شرب وصرف في العيد القومي لمحافظة البحيرة

بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي في ضوء الجمهورية الجديدة، تشهد محافظة البحيرة افتتاح 97 مشروع عملاق جديد بتكلفة مليار و541 مليون جنيه خلال الأيام القادمة لخدمة أبناء المحافظة.

وقالت الدكتورة نهال محمد بلبع نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة حققت طفرة كبيرة وإنجازات عملاقة فى شتى القطاعات وخاصة قطاع مياة الشرب والصرف الصحي، وذلك إتساقاً مع توجه الدولة المصرية لتلبية إحتياجات المواطنين من المرافق الحيوية التي تمس حياتهم اليومية خاصةً فى قطاع مياة الشرب والصرف الصحي.

وأضافت أنه من المقرر افتتاح ودخول الخدمة 7 مشروعات جديدة قام الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة بالانتهاء منها بنطاق المحافظة، بتكلفة إجمالية بلغت 685 مليون، ومن المقرر دخولهم الخدمة خلال الأيام القادمة، تزامناً مع احتفالات العيد القومي.

وتلك المشروعات تشمل خط مياه الحدين بطول 85 كم / ط بتكلفة 40 مليون جنيه، وخط مياه فرهاش بطول 4.5 م/ ط بتكلفة 16 مليون جنيه، وخط مياه البسلقون بطول 11 كم/ط بتكلفة 27 مليون جنيه، وذلك في مركز حوش عيسى.

أما بمركز كفر الدوار، فيشمل الصرف الصحي بكفر الدوار البلد (محطة رفع – شبكة إنحدار – خط طرد) بتكلفة 20 مليون جنيه، وفي مركز إدكو شملت مشروعات الصرف الصحى 2 محطة رفع، وشبكة انحدار، و خط طرد، وذلك بتكلفة 500 مليون جنيه.

وبالنسبة لمركز إيتاي البارود فتشمل مشروعات الصرف الصحي بقرية برقامة محطة رفع – شبكة انحدار – خط طرد بتكلفة 12 مليون جنيه.

وبمركز شبراخيت، شملت المشروعات محطة رفع – شبكة إنحدار – خط طرد بتكلفة 70 مليون جنيه.