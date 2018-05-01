افتتاح 6 منافذ مشروع جمعيتي بمطروح بمناطق مختلفة

-9 منافذ لبيع السلع الغذائية ومعرض لوجيستي لبيع الخضر و الفاكهة بتخفيض 30% - مخاطبة وزارة التموين لزيادة حصة مجمع المخابز لتصبح 80 جوالا يوميًامعتز محمود:أنهت محافظة مطروح استعدادتها لاستقبال شهر رمضان عبر عدة إجراءات بدأت بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة لمتابعة وزي

-9 منافذ لبيع السلع الغذائية ومعرض لوجيستي لبيع الخضر و الفاكهة بتخفيض 30%



– مخاطبة وزارة التموين لزيادة حصة مجمع المخابز لتصبح 80 جوالا يوميًا

معتز محمود:





أنهت محافظة مطروح استعدادتها لاستقبال شهر رمضان عبر عدة إجراءات بدأت بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة لمتابعة وزيادة المعروض من السلع الغذائية والتموينية المعروضة بالمجمعات على مستوى المحافظة و عددها 10 مجمعات بالإضافة إلى منافذ جمعيتى لتغطية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

وقرر اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام محافظة مطروح وربطها بكافة مراكز ومدن المحافظة ومديرية التموين لتلقى البلاغات والشكاوى على مدار الساعة طوال شهر رمضان المبارك، لاتخاذ كافة الإجراءات العاجلة مع مسئولى القطاعات المختلفة لنهو أية مشاكل أو شكاوى بصفة دورية.

وأوضحت مصادر من داخل المحافظة أنه سيتم فتح 9 منافذ بواقع منفذ بكل مركز وعدد 2 منفذ بمدينة مرسى مطروح لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسبة 30 % .

وكشفت المصادر عن انة جاري فتح معرض لوجيستي لبيع الخضر و الفاكهة للعام الثانى على التوالى على مساحة 400 متر مربع غرب سوق ليبيا بمدينة مرسى مطروح بتخفيض 30 % للعمل علي توفير السلع الغذائية للمواطنين بصفة مستمرة.



واشارت الى انة تم التنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة لمتابعة وزيادة المعروض من السلع الغذائية والتموينية المعروضة بالمجمعات علي مستوي المحافظة و عددها 10 مجمعات بالاضافة الى منافذ جمعيتى لتغطية احتياجات المواطنين خلال هذا الشهر.

وأوضحت أن المحافظ وجه بالتنسيق مع شركات المواد البترولية لتوفير وزيادة المواد البترولية من بنزين بأنواعه وسولار يومياً وذلك لتغطية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان.

كما تم التوجيه بالتنسيق مع شركة الغازات البترولية لزيادة حصص البوتاجاز المخصصة للمحافظة و إستعداد مصنع تعبئة الغاز بالمكس بالإسكندرية لتغطية المناطق المربوطة على مصنع تعبئة الغاز بمطروح في حالة وجود أية قصور أو أعطال بالمصنع.

وأوضحت المصادر أن ذلك سيتم بالاستعانة بشركة بوتاجاسكو لتغطية المناطق المحتاجة ومتابعة مستودعات البوتاجاز و الكميات الواردة لها و الموزعين التابعين يوميا لتغطية كافة المناطق دون حدوث أية اختناقات ومتابعة محطات خدمة و تموين السيارات لتوافر كافة المنتجات البترولية وبالأسعار المقررة.

وفى سياق متصل أوضح علاء أبو زيد محافظ مطروح استمرار مبادرة مطروح تحارب الغلاء التي استمرت أكثر من عام، بفتح منافذ لبيع السلع الغذائية بتخفيضات 30% بالاضافة الى إقامة الخيمة الرمضانية، التي تتسع لـ3 آلاف صائم على غرار إقامتها في 3 أعوام سابقة وخيمة بكل مدينة من مدن المحافظة الأخرى.

وشدد محافظ مطروح على ضرورة تكثيف المرور علي الاسواق والمحال التجارية والمطاعم و محلات بيع اللحوم للتأكد من صلاحيتها أو مصدرها واتخاذ اللازم فوراً حال وجود مخالفات.

ومن جانبه، أكد المهندس السيد أبو اليزيد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح على زيادة المعروض من اللحوم الطازجة و المجمدة و الدواجن والأسماك لتغطى حاجة المواطنين بكافة أرجاء المحافظة خلال الشهر الكريم.



وأضاف أنه تم افتتاح 6 منافذ مشروع جمعيتي بمطروح بمناطق مختلفة منها 5 مجمعات داخل مدينة مرسى مطروح و منفذ بمدينة النجيلة و ذلك لبيع جميع المواد الغذائية والسلع الأساسية بأسعار المجمعات الاستهلاكية.



واوضح أبو اليزيد أنه سيتم تعديل مواعيد عمل المخابز البلدية بكافة مراكز المحافظة بما يتلائم و مواعيد شهر رمضان الكريم والعمل على توافر الخبز خلال ساعات النهار بالنسبة للإخوة المسيحيين و سيتم عمل حملات علي الاسواق وكافة الانشطة التموينية صباحاً ومساءً بالتنسيق مع مباحث التموين والأجهزة المعنية بالمحافظة.

واكد مدير مديرية التموين بأنه بناء على توجيهات محافظ مطروح تم مخاطبة وزارة التموين لزيادة حصة مجمع المخابز بمطروح حيث تم الموافقة على زيادة حصته الأساسية 80 جوال يومياً بدلاً من 40 جوال كما تم زيادة ماكينات الصرف بالبطاقة الذكية لمجمع المخابز بمطروح ويتم التوزيع عن طريق منافذ ثابتة والسيارات المتنقلة لتجوب المناطق الغير متواجد بها مخابز والأماكن ذات التكدس و التي يوجد بها مخابز معطلة أو مغلقة.

واشار انة تم تحرير عدد 3885 مخالفة اعتباراً من أبريل 2017 م حتى شهر مارس 2018 م وسيتم تكثيف الحملات علي جميع الانشطة التموينية والمخابز ومتابعة الخبز المنتج وكذلك التفتيش علي محلات الجزارة والتأكد من ذبح اللحوم المحلية بالسلخانة.