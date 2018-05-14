افتتاح 5 معامل جديدة بجامعة النيل

سيد بدر: افتتح صباح اليوم، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، و محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، والدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل، 5 معامل جديدة بالجامعة لدعم شباب الباحثين ورواد الأعمال. وقال "عبدالغفار" إن جامعة النيل تهدف إلى…

سيد بدر:

افتتح صباح اليوم، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، و محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، والدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل، 5 معامل جديدة بالجامعة لدعم شباب الباحثين ورواد الأعمال.

وقال “عبدالغفار” إن جامعة النيل تهدف إلى ربط الدراسات العلمية والأبحاث بالسوق ومجتمع التصنيع، ومواكبة أحدث الطرق التكنولوجية فيما يتعلق بالبحث العلمي.

من جهته قال “الأتربى” إن مصرفه حريص على دعم التعليم والصحة باعتبارهما نواة للتنمية المستدامة، لافتا إلى أن بنك مصر دعم جامعة النيل ب7 ملايين جنيه، بجانب 5 ملايين لتدشين بيت التصميم بالجامعة.