افتتاح 4 مكاتب بريد بعد تطويرها.. وتوصيل كابلات الألياف الضوئية لـ7400 منزل في الغربية

تفقّد، اليوم، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أعمال تنفيذ شبكة الاتصالات، ومد كابلات الألياف الضوئية فى قرية “سندبسط”، والتى تأتى ضمن قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” فى محافظة الغربية، وذلك فى إطار المشروع الذى تنفذه الشركة المصرية للاتصالات لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة بقرى “حياة كريمة” على مستوى الجمهورية، رافقهما خلالها المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، وعدد من القيادات التنفيذية بالشركة.

وخلال جولته التفقدية اطلع الوزير على ما تم إنجازه من أعمال تطوير للبنية التحتية للاتصالات فى قرى “حياة كريمة” بمحافظة الغربية؛

حيث انتهت الشركة المصرية للاتصالات بالفعل من جميع أعمال التطوير فى 12 قرية من 54 قرية من قرى “حياة كريمة” بمحافظة الغربية،

وجار العمل على تنفيذ أعمال التطوير بباقى القرى المستهدفة، حيث تجاوزت نسبة الأعمال التى تمت بها أكثر من 50%، وشملت أعمال التطوير عمليات الإحلال والإبدال للكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية FTTH.

وأوضح طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحرز تقدمًا كبيرًا فى تنفيذ مشروعاتها بقرى “حياة كريمة”، والتي تشمل توصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة وتحسين خدمات المحمول المقدمة للمواطنين،

بالإضافة إلى تطوير الخدمات البريدية، وتنمية القدرات الرقمية ونشر الثقافة الرقمية لخلق مجتمع رقمي منتج؛ مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من مد كابلات الألياف الضوئية إلى 7400 منزل بقرى حياة كريمة فى محافظة الغربية،

كما تم استبدال الكابلات النحاسية إلى كابلات الألياف الضوئية ليستفيد منها 43 ألف منزل، لافتًا إلى أن توفير الإنترنت بالقرى يعدّ بمثابة الركيزة الأساسية التى ينهض عليها المجتمع الرقمي.

جدير بالذكر أن الشركة المصرية للاتصالات تنفذ مشروعًا لصيانة الشبكة الأرضية بمحافظة الغربية، وتستهدف الانتهاء من أعمال الصيانة لنحو 41% من إجمالى الكبائن والبوكسات خلال عامى 2022 و2023،

وقد أثمر تنفيذ المشروع عن خفض نسبة الأعطال بالشبكة الأرضية للمصرية للاتصالات لتصل إلى نسبة 5.8% فى نهاية العام الحالى 2022، مقارنة بنسبة 8.3% فى بداية العام نفسه، وخفض نسبة تكرار أعطال البيانات من 22.4% فى بداية العام إلى 15.20% فى نهاية 2022.

فى سياق متصل افتتح الدكتور عمرو طلعت، والدكتور طارق رحمي، يرافقهما الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد 4 مكاتب بريد

وهى: مكتب بريد الرياينة، ومكتب بريد دماط، ومكتب بريد “حانوت”، ومكتب بريد “تفهنا العزب”؛ وذلك بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية للمواطنين.

ويوجد بمحافظة الغربية 297 مكتب بريد منتشرة فى جميع أنحاء المحافظة لتقديم كل الخدمات البريدية والمالية المتكاملة للمواطنين على أكمل وجه.

وأوضح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن خطة تطوير وتحديث مكاتب البريد على مستوى الجمهورية أوشكت على الانتهاء؛

حيث بلغ عدد المكاتب المطورة 3600 مكتب بريد من إجمالى 4000 مكتب، فيما بلغ إجمالى عدد المكاتب الجديدة التى تم إنشاؤها 300 مكتب ليصل إجمالى المكاتب 4300 مكتب بريد منتشرة فى كل أنحاء الجمهورية، وفقًا لأحدث المعايير الدولية فى هذا المجال بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حتى يحصل كل مواطن على جميع الخدمات بشكل لائق وميسَّر.

هذا ويقع مكتب بريد “الرياينة” على مساحة 70 مترًا مربعًا، فيما يقع مكتب بريد “دماط” على مساحة 50 مترًا مربعًا، ويقع مكتب بريد “حانوت” على مساحة 90 مترًا مربعًا، أما مكتب بريد “تفهنا العزب” فيقع على مساحة 190 مترًا مربعًا.

وتؤدى جميع هذه المكاتب كل الخدمات البريدية والمالية والحكومية مثل صرف المعاشات، والحسابات الجارية والتوفير والحوالات المحلية والدولية، وجميع الخدمات البريدية، وجميع المكاتب ومزودة بماكينات صراف آلى ATM وماكينات POS،

بالإضافة إلى أحدث أنظمة المراقبة؛ والأمن الصناعي، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بالجودة المطلوبة. ويعد مكتبا “حانوت”، و”تفهنا العزب” من ضمن المكاتب التى تم تطويرها فى إطار مشاركة الوزارة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.