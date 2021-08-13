افتتاح 4 مساجد بتكلفة 7.4 مليون جنيه في البحيرة

تم خلال عامين فقط بناء وافتتاح أكثر من 255 مسجدا بمحافظة البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف .

وأشاد بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد .

وأشار إلى أنه تم خلال عامين فقط بناء وافتتاح أكثر من ٢٥٥ مسجدا فى طفرة كبيرة لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو خلال الفترة الراهنة .

جاء ذلك خلال أداء اللواء المحافظ لصلاة الجمعة بمسجد عطا بدمنهور، يرافقه اللواء محمد شوقي بدر – السكرتير المساعد بالتزامن مع افتتاح ٤ مساجد جديدة بمراكز ( أبو المطامير – أبو حمص – دمنهور – حوش عيسى ) بتكلفة إجمالية بلغت ٧ ملايين و٤٠٠ ألف جنيه

وتشمل تلك المساجد مسجد “البسطويسي” بقرية كوم الفرج بأبو المطامير والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة ١٨٤ م٢ بتكلفة إجمالية مليون و٥٠٠ ألف جنيه ، ومسجد “العمدة البحري” بقرية سحالي بأبو حمص والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة ١٣٠ م٢ بتكلفة إجمالية مليون و٨٠٠ ألف جنيه .

كما شملت مسجد “الشيمي” بقرية حفص بدمنهور والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة ٣٠٠ م٢ بتكلفة إجمالية ٢ مليون و٤٠٠ ألف جنيه، و مسجد “كريم مبارك” بقرية أبو الشقاف بحوش عيسى والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة ٢٧٠ م٢ بتكلفة إجمالية مليون و٧٠٠ ألف جنيه .

وتناولت خطبة الجمعة والتى القاها فضيلة الشيخ/ محمد أبو حطب – وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة تحت عنوان من دروس الهجرة النبوية المشرفة “التخطيط وإعتماد الكفاءات” حيث أن الهجرة النبوية المشرفة حافلة بالدروس والعبر ومن أهمها التخطيط المحكم والترتيب الدقيق لكل تفاصيل هذه الرحلة المباركة.

وأكد محافظ البحيرة على أنه تم تعقيم وتطهير جميع المساجد التى شهدت صلاة الجمعة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بها مع تحديد أماكن المصلين ومراعاة التباعد الاجتماعي بينهم والتوعية بحضور المصلين مرتدين الكمامات ومعهم سجادة الصلاة الخاصة بهم وإستمرار أعمال التعقيم بصفة دورية عقب أداء كل صلاة، بالإضافة إلى نشر الملصقات الإرشادية للتوعية وكيفية الوقاية من الإصابة .