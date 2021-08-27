افتتاح 3 مساجد بالبحيرة وكفر الشيخ بتكلفة 9 ملايين جنيه

أكد هشام آمنة، مجافظ البحيرة، على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية، ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف .

وأشاد المحافظ بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة، للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد .

وأشار إلى انه تم خلال عامين فقط بناء وافتتاح أكثر من 260 مسجدًا فى طفرة كبيرة، لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد، والتقدم والنمو فى ظل الفترة الراهنة .

جاء ذلك خلال أداء المحافظ لصلاة الجمعة بمسجد عطا بدمنهور، يرافقه محمد شوقي بدر، السكرتير العام المساعد، وكامل غطاس، رئيس مركز ومدينة دمنهور، بالتزامن مع افتتاح مسجدين جديدين بمركزي دمنهور والنوبارية بتكلفة إجمالية بلغت ٤ ملايين جنيه، وتشمل مسجد ” أبو طوبال القبلي ” بقرية المنشية الإبراهيمية بدمنهور والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف، على مساحة 150 م٢ بتكلفة إجمالية مليون و800 ألف جنيه، ومسجد “خالد بن الوليد” بقرية عسران الشرقي بالنوبارية والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 220 م٢ بتكلفة إجمالية 2 مليون و200 ألف جنيه .

وتناولت خطبة الجمعة التى جاءت تحت عنوان “الوفاء وحفظ الجميل” اعتبارهما من القيم الإنسانية والأخلاق الفاضلة، التي دعا إليها ديننا الحنيف، وقد مدح الله عز وجل الأنبياء (عليهم السلام) بهذا الخلق النبيل، وأن أولى الناس بالوفاء وحفظ الجميل لهم الوالدان فهم أصحاب الفضل التام على أبنائهم، ومن أرقى صور الوفاء هو الوفاء بين الزوجين ومن أعظم صورة الوفاء للوطن.



وفي نفس السياق افتتح شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والشيخ عطا بسيونى، وكيل مديرية الأوقاف بالمحافظة، نيابة عن الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، بتوجيهات جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومحمد مختار، وزير الأوقاف، مسجد النور والمجمع الإسلامي بعزبة يونس بتكلفة 5 ملايين جنيه، بالجهود الذاتية.

جاء ذلك بحضور عدد من الشعبيين والتنفيذيين، وأشرف عبدالونيس، عضو مجلس الشيوخ، والشيخ على حمدون، مدير إدارة أوقاف كفر الشيخ، والشيخ عبد القادر علي، مدير الدعوة بالمديرية، والمستشار حسين المحلاوي ،والمهندس أحمد الجوهري ،نائب رئيس مدينة كفر الشيخ والدكتور رضا بدراوي، رئيس الوحدة المحلية بالحمراوي وأهالي عزبة يونس،وأهالي من أهالي قرية الحمراوى و أبو طبل.

قال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ ،إن مسجد النور بعزبة يونس، أقيم بالجهود الذاتية على مساحة 750 مترا مربعا، بتكلفة أكثر من 7 ملايين جنيه، ويضم المسجد أربعة طوابق ومآذنه شاهقة بارتفاع 70مترا، ويضم الطابق الأرضي مصلى صغير للرجال وآخر للسيدات، و20 دورة مياه للرجال و5 للسيدات، و20 مكانا للوضوء ودارا لتحفيظ القرآن الكريم.

وأضاف الشيخ على حمدون، مدير إدارة أوقاف شرق كفرالشيخ، أن الطابق الثاني يضم صحن المسجد الرئيسى، والثالث مسجدًا أيضا، أما الطابق الرابع سيكون مستوصف طبى، لتقديم الخدمة الطبية المتميزة لأبناء القرية والقرى المجاوره، أو أى مشروع آخر يختاره أبناء القرية.