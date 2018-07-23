افتتاح 3 محطات كهرباء عملاقة تضيف 50% طاقة كهربائية جديدة

المال - خاص قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح غدا الثلاثاء عدد من المشروعات القومية الكبري في قطاع الكهرباء علي مستوي الجمهوريةوأوضح المتحدث في بيان عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" أن من ضمن تلك المحطات الثلاثة العملاقة الاحد

المال – خاص

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح غدا الثلاثاء عدد من المشروعات القومية الكبري في قطاع الكهرباء علي مستوي الجمهورية

وأوضح المتحدث في بيان عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك” أن من ضمن تلك المحطات الثلاثة العملاقة الاحدث في العالم التي نفذتها شركة سيمنز الألمانية في كل من العاصمة الإدارية الجديدة، وبني سويف، والبرلس بطاقة إنتاجية اجمالية 14400 ميجا وات اَي حوالي 50 ٪؜ طاقة كهربائية إضافية لشبكة الكهرباء الحالية بالجمهورية

وأشار إلى أنه سيتم افتتاح محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح التي تعد الأضخم من نوعها في العالم، ذلك بالاضافة الي محطات الربط وخطوط النقل الكهربائي في عدد من المحافظات.”