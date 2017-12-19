افتتاح 17 موقعًا أثريًا خلال 2017.. تعرف عليها

دعاء محمود



أعلنت وزارة الدولة لشئون الآثار، عن حصاد أعمالها خلال عام 2017، وتضمنت إعادة فتح متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، يناير الماضي، بحضور رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، بعد مشروع إعادة تأهيله الذي تم بالتعاون مع المكتب التنسيقي الإماراتي للمشروعات التنموية ومركز البحوث الأمريكي، والحكومة السويسرية والحكومة الإيطالية ومنظمة اليونسكو.



وإعادة فتح متحف الصيد الملحق بمتحف قصر الأمير محمد علي توفيق بالمنيل، في فبراير الماضي- بعد غلقه عام 2006، إضافة إلى إفتتاح قاعة العرض المؤقت بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمعرض “الحرف المصرية عبر العصور”، بحضور مدير عام منظمة اليونسكو ولفيف من الوزراء والسفراء.



وفي شهر فبراير الماضي، افتتحت مقبرة Nakht-Amun بدير المدينة بالبر الغربي بالأقصر للزيارة، وافتتاح منزل المعماري الكسندر ستوبلير بعد ترميمه وتطويره من قبل مبادرة الحفاظ على جبانة طيبة وجامعة بازل السويسرية، بحضور مدير عام منظمة اليونسكو، والسفير السويسري بالقاهرة.



وخلال نفس الشهر، افتتحت المرحلة الثانية من ترميم ثلاثة منازل بمدينة القصر الإسلامية، بالتعاون مع المعهد الهولندي للآثار، وكذلك نموذج فيلا سيرينوس بالوادي الجديد، بالتعاون مع بعثة جامعة كولومبيا الأمريكية.



وأضافت الوزارة أنها أعادت فتح المتحف الملحق بمتحف أسوان بجزيرة إلفنتين، بالتعاون مع المعهد الألماني للآثار – بعد غلقه منذ عام 2011، وفي شهر أبريل الماضي افتتحت مسار الزيارة الجديد بمنطقة كوم الدكة بالإسكندرية، ليتضمن المباني المدنية وبقايا الجامعة القديمة والورش الفنية وفيلا الطيور، وذلك بحضور رئيس جامعة وارسو البولندية والسفير البولندي بالقاهرة، ووفد كبير من أعضاء مجلس النواب المصري.

وخلال شهر أبريل، أقيم تمثال ضخم للملك رمسيس الثاني أمام الصرح الأول بمعبد الأقصر، بعد إعادة تجميعه بواسطة فريق عمل مصري، ويبلغ إرتفاع التمثال (11 متراً) وكان محطماً إلى (57) قطعة منذ اكتشافه عام 1958.



وفي شهر يوليو الماضي، افتتحت مجموعة من المباني الأثرية بشارع المعز، بعد انتهاء مشاريع الترميم الخاصة بها، وهي قاعة محب الدين أبو الطيب وسبيل وكتاب خسرو باشا وقبة الصالح نجم الدين أيوب، وحضر الإحتفالية لفيف من الوزراء وسفراء الدول الأجنبية، ومديرو معاهد الآثار الأجنبية بمصر وأعضاء مجلس النواب.



وخلال نفس الشهر، افتتح مبنى مشيخة الأزهر، بالتعاون مع مؤسسة بن لادن وتسليمه للمشيخة بعد الإنتهاء من أعمال التطوير والتجديد.



وعن شهر أغسطس، أكدت الوزارة أنه تم إعادة فتح متحف كهف رومل بمرسى مطروح للزيارة، بعد الإنتهاء من أعمال التطوير والترميم والتي تمت بالتعاون مع محافظة مطروح – بعد غلقه منذ عام 2011.



في شهر سبتمبر الماضي، افتتحت أعمال تطوير منطقة سقارة، بالتعاون مع وكالة التنمية الفرنسية، والتي تشمل إعادة تأهيل مدخل المنطقة الأثرية وبناء غرف حراسة وأمن واستحداث لوحات إرشادية بالمنطقة الأثرية ونظام إضاءة حديث بهرم أوناس.



وخلال نفس الشهر، افتتحت أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة ميت رهينة الأثرية، بتمويل من هيئة المعونة الأمريكية USAID، وتم الإنتهاء من تخطيط وتصميم وتنفيذ مسار الزيارة لسبعة مواقع أثرية.



وخلال شهر أكتوبر الماضي، افتتحت الوزارة إفتتاح مبنى المخزن المتحفي بواحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وهو أول مخزن متحفي يبدأ بناءه منذ يناير 2011، وفي شهر نوفمبر الماضي افتتح موقع جبانة العمال بالجبل القبلي بمنطقة آثار الهرم للزيارة لأول مرة منذ إكتشافها عام 1990، بعد الإنتهاء من أعمال الترميم والتطوير اللازمة لها.



وفي شهر ديسمبر، قامت الوزارة بافتتاح مقصورة آمون رع بمعبد حتشبسوت بالدير البحري لأول مرة بعد إنتهاء أعمال ترميمها، بالتعاون مع المركز البولندي لآثار البحر المتوسط، ومكتبة دير سانت كاترين بعد مشروع تطويرها منذ عام 2013، وافتتاح فسيفساء كنيسة التجلي بالدير بعد الإنتهاء من ترميمها منذ عام 2005.