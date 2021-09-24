افتتاح 14 مسجدا في البحيرة بتكلفة تتجاوز 24 مليون جنيه

في إطار إحتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي ومن مسجد التوبة بدمنهور

أدى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية شعائر صلاة الجمعة بمسجد التوبة بمدينة دمنهور، بالتزامن مع افتتاح ١٤ مسجدا بنطاق المحافظة في إطار الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة .

وجاءت خطبة الجمعة عنوان “المواساة في القرآن الكريم”، حيث قام الدكتور نوح العيسوي – وكيل وزارة الأوقاف لشئون مكتب الوزير بإلقاء خطبة الجمعة، أكد خلالها على أن المواساة من القيم الإسلامية النبيلة والأخلاق الإنسانية الفاضلة التي يُعين بها الإنسان غيره على التغلب على أحزانه والآمه والمتأمل في كتاب الله (عز وجل) يجد أنه قد أولى قيمة المواساة عناية خاصة، بل إن الله سبحانه وتعالى بنفسه قام بمواساة أنبيائه وأوليائه وأصفيائه .. وأن صور المواساة كثيرة ومنها المواساة بالمال والمواساة بالنصيحة والمواساة بالمشاركة الوجدانية والمواساة بالدعاء فما أحوجنا إلى أن نتحلي بخلق المواساة بيننا حتى تشيع روح الأخوة وتقوى العلاقات في المجتمع وتسود الألفة والمحبة بينهم .

كما قدم وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية التهنئة للواء المحافظ ولشعب البحيرة العظيم بمناسبة العيد القومي.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن مصر دولة بناء ونحن يومياً نرى البناء والتعمير فى قطاعات الطرق والبنية التحتية والإسكان ودور العبادة ونحن هنا اليوم في محافظة البحيرة لافتتاح ١٤مسجدا بتكلفة تجاوزت ٢٤ مليون جنيه.

وأكد المحافظ على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف حيث تم خلال الفترة من ٢٠١٨ وحتى الآن بناء وافتتاح ٢٨٢ مسجد تجاوزت تكلفتها ٣٩٠ مليون جنيه فى طفرة كبيرة لتضاف إلى إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة ليصبح إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة ١٢٦٩٦ مسجدا و١٤٣١ زاوية لتكون أبلغ شاهد ورد على اتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو .

وبالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي تم افتتاح وأداء الصلاة بـ ١٤ مسجداً جديدا على مستوى ١٠ مراكز والتي تم تنفيذها ضمن خطة وموازنة وزارة الأوقاف وبالجهود الذاتية التي تدعمها الوزارة بتكلفة إجمالية بلغت ٢٤ مليونا و٧٥٠ ألف جنيه .

وضمت تلك المساجد، مسجد عبد الله بن مسعود بقرية الخزان بدمنهور بمساحة ١٧٠ م٢ بتكلفة إجمالية بلغت مليونا و٢٠٠ ألف جنيه ، ومسجد عبد الجواد عبد الكريم بقرية البرنوجي بدمنهور بمساحة ٧٥ م٢ بتكلفة إجمالية بلغت ٨٠٠ ألف جنيه، ومسجد حميدة حسن بقرية كوم البركة بكفر الدوار بمساحة ٣٦٠ م٢ بتكلفة إجمالية بلغت ٢ مليون و٨٠٠ ألف جنيه .

كما تم افتتاح مسجد النور بالعزبة البحرية بقرية طلبمات برسيق بأبو حمص بمساحة ٢١٣ م٢ بتكلفة إجمالية بلغت مليونا و٧٠٠ ألف جنيه، ومسجد اسكندر بقرية البستان بالدلنجات بمساحة ٢٦٠ م ٢ بتكلفة إجمالية بلغت ٢ ملايين جنيه، ومسجد فوزي حسين بالنوبارية بمساحة ١٥٠ م٢ بتكلفة إجمالية بلغت مليونا و٢٠٠ ألف جنيه.

كما شملت المساجد، مسجد التقوى أبو زيد بشمال التحرير بأبو المطامير بمساحة ١٧٠ م٢ بتكلفة إجمالية بلغت مليونا و٣٥٠ ألف جنيه، ومسجد الهداية بقرية موردة دسونس بأبو حمص بمساحة ٣١٥ م٢ بتكلفة إجمالية بلغت ٢ مليون ٥٠٠ ألف جنيه، ومسجد سويف بقرية بسنتواي بأبو حمص بمساحة ٣٣٦ م٢ بتكلفة إجمالية بلغت ٢ مليون و٢٠٠ ألف جنيه، ومسجد كفر داود بوادي النطرون بمساحة ٤٧٢ م٢ بتكلفة إجمالية بلغت ٣ ملايين جنيه .

كما شملت المساجد مسجد أحمد محسن الغربية بقرية أحمد محسن بشبراخيت بمساحة ٢٠٠ م٢ بتكلفة إجمالية بلغت مليونا و٥٠٠ ألف جنيه، ومسجد السناوي بقرية صدناوي بأبو المطامير بمساحة ٣٢٣ م٢ بتكلفة إجمالية بلغت ٢ مليون و٥٠٠ ألف جنيه، ومسجد النور محطة ١ بقرية المعركة ببدر بمساحة ١٨٥ م٢ بتكلفة إجمالية بلغت مليونا و٤٠٠ ألف جنيه، ومسجد الرحمة الكبير بقرية خنيزة بكوم حمادة بمساحة ٦٣٢ م٢ ( إحلال وتجديد ) بتكلفة إجمالية بلغت ٦٠٠ ألف جنيه .

حضر أداء صلاة الجمعة، أ.د/ عبيد صالح – رئيس جامعة، وم/ حازم الأشموني – السكرتير العام للمحافظة واللواء/ محمد شوقي بدر – السكرتير العام المساعد واللواء/ محمد عبد القوي – نائب مدير أمن البحيرة ود/ محمد أبو حطب – وكيل وزارة أوقاف البحيرة وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وقيادات الأوقاف والدعوة والقيادات التنفيذية والدينية والأمنية .