افتتاح 12 مركز سكر نموذجيًا جديدًا تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، افتتاح 12 مركز سكر نموذجي جديد تابع للهيئة العامة للتأمين الصحي خلال عام 2023، ليصبح إجمالي المراكز 72 مركز على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم افتتاح 10 أقسام جديدة للعلاج الطبيعي ولمرضى الهيموفيليا والأطفال بالمستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي.

فضلاً عن تطوير منظومة المعامل من خلال إدخال عدد من الفحوصات الجديدة كدلالات الأورام والهرمونات، تحليل الهيموجلوبين ، السكري ، اجهزة لمعامل الباثولوجي، أجهزة غازات الدم.

وتابع “عبد الغفار” أنه تم تطوير الخدمات الطبية المُقدمة من خلال المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، من خلال إضافة 120 قسم وخدمة جديدة من بينها:

(الأشعة المقطعية على شرايين القلب، عمليات الأسنان تحت مخدر عام للأطفال وذوى الإعاقة، عمليات مفاصل الكتف، جراحة الوجه والفكين، القسطرة المخية، جراحة الأورام، القساطر الطرفية، الأشعة التداخلية، زرع القرنية، وحدات الحقن البيولوجى وحقن العلاج الإنزيمى لمرضى MPS، جراحات المناظير، خدمة الغسيل الكلوى بوحدات العناية المركزة).

وأضاف “عبد الغفار” أنه تم تطوير 12 قسم من أقسام الاستقبال والطوارئ خلال عام 2023 كمرحلة أولى ، كما تم إضافة 88 سرير رعاية مركزة بنسبة زيادة 11.8%.

ومن جانبه قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن الهيئة أصدرت قرارات بضم فئات جديدة خلال عام 2023 من (أصحاب المعاشات من عمال قطاع المقاولات والبناء والتشييد وقطاع النقل والمواصلات والشحن والتفريغ وقطاع المحاجر والملاحات).

بالإضافة للفئات التي تم ضمها خلال عام 2022 والتي بلغت 15 مليون مواطن من فئات (الفلاحين وعمال الزراعة، أصحاب الاعمال، سائقي التاكسى والميكروباص، العمالة غير المنتظمة من الصيادين ، أعضاء النقابات المهنية والتشكيلين، عمال المناجم والمحاجر والمقاولات وعمال النقل والشحن)، وذلك بنسبة زيادة 28% لأعداد المنتفعين ليبلغ عددهم أكثر من 69 مليون منتفع.

وأكد “ضاحي” العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في التوسع في تقديم الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين، وتحقيق مفهوم ورؤية التأمين الصحى لتغطية خدمات الرعاية الصحية بمفهومها الشامل.