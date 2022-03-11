افتتاح 10 مساجد جديدة بتكلفة 16 مليون جنيه في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه منذ عام 2018 م وحتى الآن تم بناء وافتتاح أكثر من 370 مسجدا بتكلفة تجاوزت 495 مليون جنيه فى طفرة كبيرة لتكون أبلغ شاهد ورد بإتجاه الدولة للبناء والتشييد.

وأشاد المحافظ بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

كما اشاد بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد .

جاء ذلك خلال أداء اللواء المحافظ لصلاة الجمعة بمسجد عطا بدمنهور، يرافقه اللواء محمد شوقي بدر – السكرتير العام المساعد و كامل غطاس – رئيس مركز ومدينة دمنهور والقيادات التنفيذية بالتزامن مع افتتاح 10 مساجد جديدة مقامة بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بمراكز ( كفر الدوار – أبو حمص – دمنهور – أبو المطامير – الدلنجات ) بتكلفة إجمالية بلغت 16 مليون جنيه .

وتضم مسجد “حمزة” بكفر الدوار على مساحة 180 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و 500 ألف جنيه، و مسجد “الخاشعين” بقرية بسنتواي بأبو حمص على مساحة 375 م2 وبتكلفة إجمالية 2 مليون و 500 ألف جنيه، ومسجد “الشهداء” بمنشأة حمور بدمنهور المقام على مساحة 330 م2 وبتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه .

كما تم افتتاح مسجد “السيد العزومي” بأبو المطامير مساحة 144 م2 وبتكلفة إجمالية مليون جنيه، ومسجد “عزبة حلمي” بالدلنجات على مساحة 185 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و200 ألف جنيه، ومسجد “النور” بمعمل القزاز بكفر الدوار بمساحة 227 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و 600 ألف جنيه .

كما تم افتتاح مسجد “موسى فضل” بزاوية حمور بالدلنجات على مساحة 292 م2 وبتكلفة إجمالية 2 مليون و100 ألف جنيه، ومسجد “الفتح البلامون” بأبو المطامير على مساحة 550 م2 وبتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه، ومسجد “كدوة عمران” بمنشأة الهلباوي بكفر الدوار (صيانة وترميم) على مساحة 331 م2 وبتكلفة إجمالية 600 ألف جنيه، ومسجد “العوجا الكبير” بقرية دسونس بدمنهور (صيانة وترميم) على مساحة 380 م2 وبتكلفة إجمالية 500 ألف جنيه .