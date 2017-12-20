افتتاح ورشة لسبل العيش في الصحراء

تقيمها وزارة الزراعة الصاوي أحمداستضافت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز بحوث الصحراء، ورشة العمل الختامية لمشروع التنسيق ونشر المعارف حول سبل العيش والمنظومات الإيكولوجية الصحراوية، والتي تتم بالتنسيق مع مرصد الصحراء والساحل.وافتتح ورشة العمل التي عقدت صباح اليوم وتستمر لمد

تقيمها وزارة الزراعة



الصاوي أحمد

استضافت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز بحوث الصحراء، ورشة العمل الختامية لمشروع التنسيق ونشر المعارف حول سبل العيش والمنظومات الإيكولوجية الصحراوية، والتي تتم بالتنسيق مع مرصد الصحراء والساحل.

وافتتح ورشة العمل التي عقدت صباح اليوم وتستمر لمدة يومين، الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات الزراعية والمتابعة، بحضور ممثلي ومنسقي المرصد بالدول الأعضاء.

وأكد الحداد في الكلمة الافتتاحية والتي ألقاها نيابة عن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية هذا المشروع ومساهمته في مكافحة الجفاف والقضاء على أسباب التصحر والفقر في القارة الافريقية

ووفق الحداد، يركز المشروع على مشاركة المعارف من خلال خمسة مشاريع استثمارية وطنية تم اجراؤها في دول: مصر والجزائر والأردن والمغرب وتونس، وجميعها يتعلق بإدارة وحفظ الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية من أجل تحسين سبل العيش في البيئات الصحراوية.

وأشار إلى أن مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي قدم نماذج تطبيقية في مجال مكافحة التصحر والجفاف وتحسين سبل العيش بالمناطق الصحراوية، لافتاً الى أنه ويزخر بالخبرات المتميزة في هذا المجال.

وفي كلمته تقدم “ختيم خراز” الأمين التنفيذي للمرصد، بالشكر لجمهورية مصر العربية ووزارة الزراعة على دعمها للمرصد وعلى قبولها استضافة هذا الحدث الذي يخص موضوع يهم منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وأكد على أن المناطق الصحراوية تحتوي على طاقات يمكن أن تمثل أداة للتنمية في هذه المناطق وبالتالي تحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين مع المحافظة على الطاقات الإنتاجية للمنظومات الايكولوجية وقدرتها على التأقلم.

والجدير بالذكر أن هذا المشروع الإقليمي للتنسيق وتثمين المعارف حول سبل العيش والنظم الإيكولوجية الصحراوية هو جزء من برنامج ممول من صندوق البيئة العالمية عبر البنك الدولي لدعم المشاريع الاستثمارية المتعلقة بالمناطق الصحراوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

