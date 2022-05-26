افتتاح ورشة عمل حاضنة الأعمال الزراعية «انطلاق أرك – كابي»

افتتح الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية ورشة عمل بدء أعمال حاضنة الأعمال الزراعية «انطلاق أرك – كابي» بحضور الدكتور عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، نائباً عن رئيس الأكاديمية الدكتور محمود صقر، والدكتور عطوة أحمد عطوة المدير التنفيذي للحاضنة، وعدد كبير من الباحثين بمركز البحوث الزراعية.

وفي كلمته أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية أن الوقت حان ليصطف الباحثون بمركز البحوث الزراعية بمصاف الباحثين عن التحول إلى اقتصاد المعرفة بما يحقق تطورا ملموسا يسهم في رفع مستوي معيشتهم وإثراء المردود الاقتصادي للأبحاث التطبيقية والتي تمثل أكثر من 80% من الأبحاث التي يقدمها الباحثون بالمركز.

وقال إن هناك العديد من التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الزراعي في شتي جوانبه، منها ندرة المياه وفقر التربة وما تحتاجه من أسمدة والزراعة المائية والملحية وبرامج الإنتاج الزراعي التي تجابه التغيرات المناخية ناهيك عن التكنولوجيات البازغة وأساليب الزراعة الرقمية وعمليات رفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المختلفة لمجابهة الجوع والفقر في الريف وتوفير حياة كريمة، والتي يحتاجها التطور الزراعي الهائل الذي يشهده القطاع الزراعي واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير جميع القطاعات وما يلاقيه القطاع الزراعي من اهتمام وتطور لم يشهده من قبل.

وأشار إلى أن تضافر الجهود والشراكة بين مركز البحوث الزراعية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على أعلى المستويات قد أنتج وما زال ينتج العديد من البرامج والمشروعات القومية التي من شأنها أن تذلل الصعوبات وتقلل من التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي وهي شراكة الكل فيها رابح لرفعة الوطن.

كما ألمح إلى أن عمل الحاضنة سوف يشمل جميع قطاعات الزراعة والغذاء وما يتعلق بها من أعمال ولا يشمل إنتاج تقاوي الهجن والأصناف والتي وفرت لها الدولة برامج قومية لتطويرها.

ونوه الدكتور عمرو فاروق، نائب رئيس الأكاديمية في كلمته بأن حاضنة الأعمال الزراعية انطلاق أرك كابي تأتي ضمن المبادرات التي تقدمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وتمولها من خلال البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية (انطلاق)، وهي مبادرة أطلقتها اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في عام 2015 بهدف تنمية برامج ريادة الأعمال ونشر فكر استثمار حوافز البحث العلمي وزيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بدرجة تساعد في تنمية الاقتصاد الوطني، وكان من أولويات الأكاديمية أن تتعاون مع مركز البحوث الزراعية كأكبر مركز بحثي زراعي في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط لتنفيذ برنامج لاحتضان الأفكار التي تقدم حلولا مبتكرة للمشاكل الزراعية الملحة.



وتطرق الدكتور عطوة أحمد عطوه المدير التنفيذي لبرنامج حاضنة الأعمال الزراعية أرك كابي إلى أن فكرة إنشاء حاضنة أعمال مركز البحوث الزراعية “انطلاق أرك – كابي” تهدف إلى تشجيع الباحثين العاملين بمركز البحوث الزراعية وشباب الخريجين والشركات الناشئة التي لم يمر على إنشائها أكثر من ثلاث سنوات على تقديم الابحاث والأفكار ذات الطابع الابتكاري والتي تقوم بحل المشكلات الراهنة في مجال الزراعة والصناعات القائمة عليها، وسوف تقوم حاضنة الأعمال الزراعية بمركز البحوث الزراعية بتقديم الخدمات الإدارية وخدمات التدريب والدعم الاستشاري والتقني والخدمات المالية وخدمات الإنتاج وخدمات التسويق وتأسيس الشركات الناشئة وتستهدف الحاضنة انشاء وتخريج على الأقل 15 شركة ناشئة خلال المرحلة الأولي من عملها والتي تمتد لثلاث سنوات.