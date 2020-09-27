«افتتاح وإعادة تجديد 270 خلال شهر».. وزير الأوقاف : ما قامت به مصر يجعلها بصدارة إعمار المساجد في العالم

قال إن ما تم افتتاحه خلال شهر سبتمبر فقط من مساجد جديدة و تجديد أو إحلال لم يحدث وربما لن يحدث في الكثير من الدول.

أكد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن ما تم افتتاحه خلال شهر سبتمبر فقط من مساجد جديدة و تجديد أو إحلال بالموارد الذاتية أو من موارد الوزارة أو من موازنتها لم يحدث وربما لن يحدث في الكثير من الدول.

وقال جمعة خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة ام بي سي مصرإنه ما تم بالفعل 270 مسجدا في شهر واحد فقط وجميع المساجد موجودة بالأسماء وبالتكلفة.

وأضاف جمعة، أن يوم الجمعة القادمة سيتم افتتاح 27 مسجدا جديدا دفعة واحدة، مؤكدا أن ما قامت به مصر في 6 سنوات يجعل مصر في صدارة العالم في ملف إعمار المساجد.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف لن تبني فوق الحاجة ولن تقصر عند الحاجة، قائلا: “نبني ما يحتاجه الناس من مسجد أو مدرسة أو مستشفي”.