افتتاح هاكسفير لإنتاج إكسسوارات الملابس الجاهزة.. خلال أسابيع

عبر شراكة مصرية - تركية باستثمارات مبدئية 40 مليون جنيهكتب - المرسي عزت علمت «المال» إنه سيتم افتتاح مصنع «هاكسفير»، المتخصص فى إنتاج إكسسوارات الملابس الجاهزة، خلال 3 أسابيع، باستثمارات مصرية تركية مبدئية تصل إلى 40 مليون جنيه.وقال رجل الأعمال حمدى الغزالى، العضو

عبر شراكة مصرية – تركية باستثمارات مبدئية 40 مليون جنيه





كتب – المرسي عزت



علمت «المال» إنه سيتم افتتاح مصنع «هاكسفير»، المتخصص فى إنتاج إكسسوارات الملابس الجاهزة، خلال 3 أسابيع، باستثمارات مصرية تركية مبدئية تصل إلى 40 مليون جنيه.

وقال رجل الأعمال حمدى الغزالى، العضو المنتدب للمصنع، إن حصة الشريك المصرى تصل إلى %51، فى حين تصل حصة نظيره التركى إلى %49.

وأشار إلى أن المصنع سينتج واحد طن يوميا من جميع أنواع إكسسوارات الملابس، والتى تشمل الأزرار والسوست، وغيرها من الاكسسوارات المستخدمة فى تلك الصناعة.

وأضاف أنه من المقرر أن يصدر المصنع %70 من إنتاجه إلى الدول العربية والأوروبية، والإفريقية، استفادة من الاتفاقات التجارية الموقعة مع مصر، فى حين سيوجه الـ%30 المتبقية إلى السوق المحلية.

ووقعت مصر عددًا من الاتفاقيات التجارية الثنائية، ومتعددة الأطراف مع العديد من دول العالم، أبرزها اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، وبروتوكول الكويز.

وأشار الغزالى إلى أن المصنع فى مرحلته الأولى تصل مساحته إلى 2500 متر مربع، وستصل إلى 15 ألف متر خلال الفترة المقبلة، وذلك بمدينة العبور.

وأضاف أن المصنع الجديد سيوفر العملة الدولارية التى تستورد بها الشركات المنتجة للملابس الجاهزة احتياجاتها من الإكسسوارات، لتقليل الضغط على العملة الخضراء.