افتتاح نفقي الإسماعيلية 30 يونيو 2018

نادية صابر: علمت «المال» أنه قد تم الانتهاء من حفر (مسجد ومبنى إدارة هيئة قناة السويس ومبنى الميزان)، فى إطار مشروع تنمية مدخل أنفاق شمال الإسماعيلية، وأنه جار حاليا حفر دورات المياه، والورش، ومخازن إدارية، ومظلات للسيارات، على أن يتم بدء صب القواعد بموقع الإسماعيلية غ

نادية صابر:

علمت «المال» أنه قد تم الانتهاء من حفر (مسجد ومبنى إدارة هيئة قناة السويس ومبنى الميزان)، فى إطار مشروع تنمية مدخل أنفاق شمال الإسماعيلية، وأنه جار حاليا حفر دورات المياه، والورش، ومخازن إدارية، ومظلات للسيارات، على أن يتم بدء صب القواعد بموقع الإسماعيلية غرب القناة، فور الانتهاء من تقارير الجسات.

كما علمت «المال» أن أعمال حفر نفقى الإسماعيلية (أسفل قناة السويس)، قاربت على 7000متر، إذ تم إنهاء حفر 3200 متر بالنفق الشمالى، و3600 مترا بالنفق الجنوبى، ويصل إجمالى طول نفقى الإسماعيلية إلى 13 كيلومترًا.

وأكدت مصادر مطلعة أنه بنهاية العام الجارى ستخرج ماكينات الحفر من الأنفاق، ليتم استكمال أعمال المرافق والكابلات، والممرات العرضية لمداخل ومخارج الأنفاق، ومن المقرر افتتاحهما فى 30 يونيو 2018، بهدف ربط سيناء بالوطن الأم، وتسهيل حركة التجارة بين شرقى قناة السويس وغربها.

يتكون المشروع من نفقين للسيارات يمران أسفل قناة السويس بمنطقة شمال الإسماعيلية، ويربطان كلا من الطريق الدائرى بالإسماعيلية، وطريق بورسعيد، وطريق رأس سدر / القنطرة (شرق القناة)، وتم تكليف تحالف شركتى (بتروجيت وكونكورد) بإنشاء تلك الأنفاق.

يأتى ذلك فى إطار بدء تنفيذ المناطق الأمنية والمنشآت الإدارية والخدمية والترفيهية، بالمدخل الشرقى والغربى، لكل من نفقى شمال الإسماعيلية وجنوب بورسعيد، أسفل قناة السويس فى أغسطس الماضى.

وأكدت المصادر أنه تم الانتهاء من تخطيط موقع الإسماعيلية شرق القناة على الأرض، وتسليم الخرائط لأحد المكاتب الاستشارية، بينما يشهد موقع بورسعيد شرق القناة حاليا نقل بعض الإشغالات ببعض المناطق الخاصة بمحطة خلط الخرسانة والمخازن.

يذكر أن تنمية مدخل أنفاق شمال الإسماعيلية ( أسفل قناة السويس )، تتضمن «ميجا مول» ومطاعم ومسجد سعة 250 مصليا و2 نصب تذكارى، ولوحة شرف لمدخل النفق، ومناطق خضراء، وأماكن للجلوس، وأخرى للانتظار، ومنطقة خدمات للشاحنات والسائقين، بالإضافة إلى بوابات الدخول والخروج.

تم التعاقد مع شركات عالمية لتحقيق قيمة مضافة لمشروع الأنفاق بمصر، ومنها شركة “Arcadis” الهولندية كمكتب استشارى لأعمال التصميمات، وشركة «Cdm» الألمانية كمكتب استشارى لأعمال المراجعة على التصميم والإشراف على التنفيذ، وشركتا «CMC» الإيطالية، و«Razel/BEC» الفرنسية للدعم الفنى فى تنفيذ الأنفاق.

ويتم ربط النفقين بمجموعة من الممرات العرضية المتكررة كل 500 متر، والتى تستخدم فى عمليات إخلاء الأفراد فى حالات الطوارئ.