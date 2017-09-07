افتتاح نظام الشباك الواحد بمجمع التحرير للمقيمين بالخارج

ولاء البري افتتحت السفيرة النبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، اليوم الخميس، شباك الواحد للمصريين فى الخارج بمصلحة الجوازات والهجرة بمجمع التحرير جاء الافتتاح بحضور اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لشئون الجوازات والهجرة والجنسية واللواء دكتور نصر درغا

ولاء البري

افتتحت السفيرة النبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، اليوم الخميس، شباك الواحد للمصريين فى الخارج بمصلحة الجوازات والهجرة بمجمع التحرير

جاء الافتتاح بحضور اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لشئون الجوازات والهجرة والجنسية واللواء دكتور نصر درغام مدير إدارة الجوازات،

وهذا ثاني مكتب يتم افتتاحه بنظام الشباك الواحد، وكانت وزيرة الهجرة افتتحت صباح اليوم الشباك الواحد في مكتب التجنيد والتعبئة بوزارة الدفاع.

وقدمت وزيرة الهجرة الشكر للواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية علي استجابته، مؤكدة أن افتتاح الشباك الواحد للمواطنين المقيمين بالخار ج بمجمع التحرير، يأتي ضمن الخدمات التي سيتم تضمينها في الكارت القنصلى للمصريين بالخارج

وأكدت مكرم أن تعميم نظام الشباك الواحد للمواطنين فى الخارج، جاء من أجل التيسير عليهم، وإنجاز الخدمات المقدمة إليهم بالاستعانة بالتقنيات الحديثة، بما يحقق الترابط للمغتربين وتعزيز مشاركتهم الفاعلة ودمجهم مجتمعيا تحت مظلة الوطن.

ومن جانبه أوضح اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لشئون الجوازات والهجرة والجنسية انه يتم استخراج جوازات السفر من خلال تقديم بطاقات الرقم القومى، خلال 24 ساعة

وأشار إلى أن هناك 62 مكتب قنصلي تم تخصيص شباك واحد بكل المكاتب، لخدمة المواطن فى الخارج، مضيفا مواعيد العمل بالمصلحة من 8 صباحا إلى 8 مساءا، وذلك مراعاة لظروف توقيتات العمل المختلفة ولتسهيل على المواطن.