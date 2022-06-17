افتتاح نتاج الدورة 24 لملتقى الأقصر الدولي للتصوير بالهناجر (صور)

افتتح الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، مساء أمس الخميس، ويستمر حتى 21 يونيو الجاري بقاعة آدم حنين بالهناجر – بساحة الأوبرا، معرض « نتاج أعمال ملتقى الأقصر الدولي للتصوير» في دورته الرابعة عشرة، والذي ينظمه قطاع الصندوق بالتعاون مع محافظة الأقصر، بحضور عدد من فناني الملتقى وشباب الورشة.

يقام المعرض بالتعاون مع قطاع شئون الإنتاج الثقافي، ويستمر حتى 21 يونيو، ويضم 40 لوحة من نتاج أعمال ملتقى الأقصر الدولي للتصوير في دورته السابقة والتي اختتمت في التاسع عشر من ديسمبر من عام 2021.

افتتاح معرض « نتاج أعمال ملتقى الأقصر الدولي للتصوير» في دورته الرابعة عشرة

عبد الوهاب: المعرض لإتاحة أعمال ملتقى الأقصر الدولي للتصوير لكافة الفنانين بالقاهرة والمحافظات

قال الدكتور فتحي عبد الوهاب، إن قطاع الصندوق يحرص على إتاحة أعمال ملتقى الأقصر الدولي للتصوير لكافة الفنانين بالقاهرة والمحافظات من خلال إقامة معرض يضم أعمال الملتقى والتي سبق عرضها ضمن أعماله بمدينة الأقصر.

وأضاف عبد الوهاب أن فاعلية الملتقى تلقي مجهودا كبيرا من قوميسير عام الملتقى الدكتور عماد أبو زيد، الأستاذ بكلية التربية الفنية جامعة حلوان.

وأشار أن الملتقى تقام به مناقشات وندوات بحثية وفنية يديرها الكاتب الصحفي سيد محمود تسهم في إثراء حالة الحوار الفني بين مبدعي الملتقى.

كما أوضح أن هذه الفاعلية تعد أكاديمية فنية مع احتكاك الفنانين الأجانب مع المصريين وشباب الورشة بالإضافة إلى تبادل الخبرات عبر المناقشات.

الفنانين المشاركين بنتاج «ملتقى الأقصر الدولي للتصوير» الدورة 24

وتم عرض أعمال الفنانين المشاركين وهم: ميلكا فويوفيتش صربيا، فاسيليس جالانيس اليونان، ميجل بومر كلومبيا ، د. صبيح كلش العراق ، عوض أبو صلاح السودان ، كمال ابو حلاوة الأردن

ومن الفنانين المصريين: أحمد سنبل، حسام صقر، دعاء حاتم، رانيا فؤاد، فارس أحمد، كريم حلمي، ماهر جرجس، محمد بنوي، محمد عرابي.

ومن شباب الورشة: أحمد يحي البدوي، آية عبد المنعم، بلال قاسم، خالد العجيزي، ريهام قاسم، سلمي العشري، محمود عاشور، هدير زردق.