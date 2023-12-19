افتتاح نادي ماونتن فيو الرياضي والاجتماعي في iCity أكتوبر

أعلنت ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري عن افتتاح نادي ماونتن فيو الرياضي والاجتماعي في iCity السادس من أكتوبر، واستضافة أول بطولة للجمهورية في البادل على أرض النادي بالتعاون مع الاتحاد المصري للبادل.

ويضم النادي عددًا من الملاعب والصالات لألعاب كرة القدم والبادل والتنس وكرة السلة وكرة اليد ورياضات أخرى، بالإضافة لمساحات مخصصة للعائلات والأطفال، حيث يشغل النادي مساحة 27 فدانا، وتديره شركة دينامو للإدارة الرياضية.

يأتي استضافة هذه البطولة لأول مرة في مصر على أرض النادي تأكيدًا على المستوى العالمي الذي تتمتع به مرافق ومنشآت النادي.

بطولة البادل

بدأت البطولة في 13 ديسمبر وتستمر حتي 22 ديسمبر الحالي بمشاركة ألمع لاعبي المنتخب المصري للبادل ومن أبرزهم سيف حسام، وجرجس واكيم، وعلي زغلول، وعلي شقير، وشريف مخلوف، وعمر مخلوف، وأحمد دروي، وعمر طارق ، ليلى النمرـ، مورا حميم، فريدة الحلبي، نور فيض الله، نائلة عجمية، ونهى عمر، إضافة الي بعض لاعبي المنتخب من الناشئين مثل وجدي رسلان، حسن شاهين، خالد أبو العطا ومحمد زهران.

تقدر قيمة الجوائز المقدمة في البطولة بأكثر من 300,000 جنيه، حيث يحصل الفائز الأول بالبطولة على 70,000 جنيه، ثم المركز الثاني 40,000 جنيه، والثالث 21,000 جنيه، والمركز الرابع على 15,000 جنيه، ثم المركز الخامس 13,000 جنيه، والسادس 11,000 والسابع 9,000، والثامن 7,000، كما تحصل كل فرقة تأهلت لدور الـ 16 على 2500 جنيه.

طابع عائلي

تم تصميم كل تفاصيل النادي ليلبي الاحتياجات المتنوعة لأفراد مجتمع ماونتن فيو سواء احتياجات الشباب النشط الراغب في الاستمتاع برياضتهم المفضلة، وصغار السن الطموحين لغرس هذه المبادئ والقيم الإيجابية من سن صغير، وحتى العائلات التي تبحث عن خلق لحظات ترابط قوية مع أفراد أسرهم وأبنائهم ليتخطى بذلك الفكر التقليدي للأندية الرياضية، باعتباره نادي اجتماعي ورياضي يُشكل مكانًا للتواصل والترابط الأسري ويقدم تجربة رياضية فريدة تُمكّن الجميع من التفاعل.

وفي هذا الإطار، سينظم النادي فعاليات أسبوعية ورياضية واجتماعية مختلفة لتطوير شخصيه الأطفال والشباب وزيادة التواصل بين العائلات وسكان iCity السادس من أكتوبر، وتوفير حياة ذات مغزى لهم.

ميدو ووردة

وفي الوقت نفسه يتضمن النادي مجموعة من الأكاديميات الرياضية المتخصصة في عدد من الألعاب، وهي أكاديمية كرة القدم تحت إشراف وتدريب الكابتن أحمد حسام ميدو، وأكاديمية كرة اليد تحت إشراف المدرب الرئيسي الكابتن إبراهيم المصري، وبمشاركة الكابتن لوكا، والكابتن علي زين والكابتن كريم هنداوي، وأكاديمية كرة السلة تحت إشراف المدرب الرئيسي الكابتن مدحت وردة، وأكاديمية التنس تحت إشراف المدرب الرئيسي الكابتن رمضان وفا.

هدف مختلف

جدير بالذكر أن ماونتن فيو افتتحت في وقت سابق نادي ماونتن فيو داخل iCity في القاهرة الجديدة، والذي يعتمد على المفاهيم ذاتها ليقدم تجربة استثنائية تختلف عن النوادي الرياضية التقليدية التي تعتمد في الأساس على تنمية قدرات اللاعبين بهدف تحقيق المكاسب الرياضية.

وتركز أندية ماونتن فيو على تنمية المهارات وممارسة الرياضة بهدف غرس المبادئ والقيم بداية من التمرين وحتى المكسب أو الخسارة.