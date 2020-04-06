افتتاح موقف سيارات برج العرب قبل اكتمال تجهيزه

انتقلت سيارات النقل الجماعى العاملة فى برج العرب قبل أيام إلى الموقف الجديد بالمنطقة التى تقع خلف إدارة مرور برج العرب، بعد أن تم اختيار هذا المكان ليكون الموقع البديل للموقف الحالى، كونها تضم موقفاً قائماً لكنه غير مكتمل، وينقصه بعض التجهيزات.

قال عبدالفتاح عبدالغنى، رئيس مجلس أمناء مدينة برج العرب الجديدة، المنتهى ولايته إنه تم البدء مؤخراً فى تشغيل الموقف الجديد، رغم عدم اكتمال الإنشاءات التى كان مقترحا تنفيذها فى الموقع الجديد لموقف سيارات النقل الجماعى، خاصة المظلة الحضارية الضخمة بعد أن تم تحديد المنطقة التى سيقام فيها الموقف الجديد بالمنطقة.

وأضاف لـ”المال” أنه قبل انتهاء المدة القانونية للمجلس كان قد تم تحديد الاعتمادات المالية لإتمام تلك التجهيزات فى الموقف الجديد، والمُقدرة بنحو مليون جنيه.

لافتاً إلى أنه تم اختيار هذا لتكون الموقع البديل للموقف الحالى لكونها تضم موقفاً قائماً لكنه غير مكتمل ، وينقصه بعض التجهيزات.

الموقف كان يضم حارات للسيارات ومباني تحتاج إلى استكمالها

وأشار عبد الغنى، إلى أن هذا الموقف فى وضعه الحالى قبل تشغيله كان يوجد به حارات للسيارات ومبانٍ تحتاج إلى استكمالها وتجهيزها لتوفير بعض الخدمات التى قد يحتاج إليها رواد هذا الموقف عند تشغيله.

لافتاً إلى أنه كان سيجرى العمل على تجهيز كافتيريا ومطعم ملحق بالموقف الجديد وحارات لسيارت الركوب لمستخدمى أتوبيسات النقل الجماعى.

وأكد رئيس مجلس أمناء مدينة برج العرب الجديدة، المنتهية مدته القانونية أن موقف السيارات القديم الذى يقع فى مدخل المدينة أصبح حالياً مكان لتواجد سيارات التكسى فقط.

موضحاً أنه كان يمثل واجهة غير حضارية، فضلاً عن التكدس والازدحام الذى يتسبب فيه.

كان مجلس أمناء مدينة برج العرب الجديدة قد قرر مؤخراً تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لطرح مناقصة لاستكمال إنشاءات موقف سيارات النقل الجماعى الجديد التى تشمل إنشاء مظلة حضارية ضخمة ضمن سعيه لنقل الموقف الحالي للأتوبيسات والميكروباصات وسيارات النقل الجماعى من موقعه بمدخل المدينة إلى موقع آخر حضارى، ضمن جهود المجلس لاستكمال إنشاءات موقف سيارات النقل الجماعى الجديد.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس أمناء مدينة برج العرب الجديدة، يعمل على تحسين منظومة النقل بالمدينة، حيث تم مؤخراً الاعداد لطرح تراخيص 100 سيارة تاكسى للعمل فى نطاق مدينة برج العرب.