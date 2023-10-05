افتتاح موسم الصيد للعائمات العاملة بحرفة «الشانشولا» في خليج السويس

صرح السيد اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهازحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، أنه تم افتتاح موسم الصيد الجديد بخليج السويس للعائمات العاملة بحرفة الشانشولا اليوم الخميس الموافق 5 من شهر اكتوبر 2023، وتم إطلاق إشارة إبحار مراكب حرفة الشانشولا وتم سروح المراكب والعائمات الساعة السابعة صباحاً بعد توقف دام لفترة 5 اشهر ، بهدف منح البيئة البحرية راحة بيولوجية ، للحفاظ على المخزون السمكي.

حضر إشارة خروج المراكب وعائمات الصيد البالغ عددها 82 مركب صيد، والتي تعمل بحرفة الشانشولا، المهندس طارق فتحى مدير منطقة السويس، و أحمد محرم مدير إدارة المصايد بالمنطقة، وبحضور ضباط مكتب مخابرات حرس الحدود وقوات حرس الحدود ومن ميناء الأتكة بالسويس : أحمد عبد المقصود مدير ميناء الأتكة ، و أحمد جرىْ ، وعبد الحكيم، و جعفر عنتر، و هاني قريصه، و مصطفى ثابت، ومحمد القماش، ومن نقطه سروح السلخانه: عبد الرحمن حنفي، و محمد القليني، و محمد وائل، و عبد الحميد على.

أوضح اللواء الحسين أنه تم إبحار مراكب حرفة شباك الشانشولا والتى تشتهر بصيد الأسماك العائمة مثل : الباغة – الكسكمري – شك الزور –البلاميطة -السردين ، و كافة الاسماك العائمة غير القاعية.

هذا و قد أعرب كافة الصيادين العاملين بتلك الحرفة عن سعادتهم لبدء موسم الصيد و تقدموا بخالص الشكر لجهاز مخابرات حرس حدود السويس وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وخصوا بالشكر قيادات الجهازين علي تسهيل وتنظيم عملية السروح التي شهدت تنظيماً ويسراً وتعاون من الجميع.

كما قدم كلاً من السيد الدكتور صلاح مصيلحي رئيس مجلس ادارة الجهاز و السيد اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذى للجهاز كل التمنيات للصيادين بموسم صيد مبارك ملئ بالخير لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.