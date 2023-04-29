افتتاح موسم الصيد ببحيرة البردويل اليوم بعد توقف أربعة أشهر

افتتح اليوم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء أ. ح الحسين فرحات المدير التنفيذي لـ جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية موسم الصيد في بحيرة البردويل .

حضر الافتتاح لفيف من القيادات : اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، اللواء مصطفي محمد مصطفى رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء محمد بهجت رئيس مركز ومدينة بئر العبد، والعميد حسام الدغيدي رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق بالجهاز، والمهندس سامي الهواري مدير منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء، والدكتور شكري سالمان مدير بحيرة البردويل، والمهندس طارق عبد الحميد مدير إدارة المعدات بالجهاز ومدير الإدارة البحرية بشمال سيناء، والمهندس عاطف مجاهد مدير عام الإدارة العامة لـ “المصايد، والمهندس هاني مبروك مدير إدارة الدعم الفني لمكتب المدير التنفيذي للجهاز، والقيادات التنفيذية وأعضاء المجموعة البرلمانية.

وجاء ذلك بعد فترة توقف دامت لعدة أشهر منذ ديسمبر الماضي، كان الغرض منها هو إتاحة فرصة لتكاثر الزريعة ونموها ما يسمى بـ “فترة الراحة البيولوجية”، وكذلك استكمال أعمال التطوير بالبحيرة.

وقد أطلقت إشارة بدء سروح الصيادين وانطلاق المراكب في البحيرة، معلنًة بذلك عن بدء موسم الصيد الجديد.

وصرح فرحات بأن افتتاح موسم الصيد في البردويل يأتي متزامنًا مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، وذكرى تحرير سيناء الـ 41 ، مشيدًا بجهود السيد المحافظ في العديد من المشروعات التنموية، على رأسها تنمية قطاع الصيد والصيادين ، كما لفت إلى أن عدد الصيادين العاملين ببحيرة البردويل قد بلغ أكثر من 3500 صياد، تعد البحيرة هي مصدر رزقهم، كما وصل عدد مراكب الصيد العاملة في بحيرة البردويل حاليًا إلى 1228 مركبًا ، وأضاف أن البحيرة بها نوعين من حرف الصيد السائدة في البحيرة هما حرفة الدبة لصيد الأسماك القاعية ، وحرفة البوص لصيد أسماك العائلة البورية ، ويتم صيد الأسماك من خلال 3 مواقع جاهزة للصيد وهى التلول، أغزيوان، النصر، كما أن هناك 6 جمعيات تمثل #صيادي البحيرة وهى : جمعية العريش، جمعية السلام ، جمعية 6 أكتوبر، جمعية الساحل، جمعية البردويل، جمعية سيناء.

كما أكد المدير التنفيذي للجهاز أن بحيرة البردويل أحد أهم البحيرات المصرية الخالية من التلوث سواء الزراعي أو الصناعي، لذا فهي أحد مصادر البروتين الحيواني لقاطني المحافظة والمحافظات الأخرى، فضلًا عن أنها تتمتع بسمعة عالمية جيدة، لما تنتجه من الأسماك عالية الجودة مثل الدنيس ، والقاروص، واللوت، والسهلية، والطوبارة، والعائلة البورية، وسمك موسى، والجمبري، والكابوريا.

من جانبه ، قال الدكتور شكري سلمان مدير بحيرة البردويل، أن مراكب الصيد جاهزة تمامًا لبدء عمليات الصيد بالبحيرة ، مضيفًا أن كافة مستلزمات الصيد جاهزة في البحيرة ، كما تم تجهيز #مراسي الصيد في البحيرة بكامل طاقتها لاستقبال الصيادين، والإعداد والترتيب اللازم مع الجهات المعنية لفتح المراسي لتجهيز الغزول وصيانة المراكب وتنظيم عمليات الصيد ومواعيد السروح أمام الصيادين، بالإضافة إلى #مصنع_الثلج التابع للشركة الوطنية والذي يعمل بصورة دائمة، وأيضًا عمليات التصدير جاهزة للتداول في الأسواق المحلية سواء بالمحافظة أو بمحافظات الجمهورية الأخرى.

فيما أعرب الصيادون والعاملون ببحيرة البردويل عن سعادتهم بانطلاق موسم الصيد الجديد بعد توقف استمر أربعة أشهر ، معلنًا بذلك عن فتح باب الرزق أمامهم من جديد مع أجود أنواع الأسماك.

وعقب الافتتاح ، رافق المدير التنفيذي محافظ شمال سيناء لوضع حجر أساس المدرسة البحرية بقرية التلول.

يُذكر أن بحيرة البردويل تعد من أكبر البحيرات على مستوى جمهورية مصر العربية وأنقى البحيرات على مستوى العالم ، وتبلغ مساحتها 165 ألف فدان ، وتتميز بالبيئة الطبيعية التى تسهم في إنتاج العديد من الأسماك عالية الجودة ذات السمعة العالمية مثل الدنيس والقاروص واللوت والعائلة البورية ، ينطلق الموسم الجديد لصيد الأسماك في شهر أبريل، وينتهي في شهر ديسمبر.