افتتاح مهرجان كام السينمائي الدولي.. أبريل المقبل

أحمد حمدييستعد مهرجان كام السينمائي الدولي، تحت الرئاسة الشرفية للفنانة الكبيرة إلهام شاهين، لإطلاق الدورة الثامنة، خلال الفترة من 19 إلى 24 أبريل المقبل.ويترأس مهرجان كام السينمائي الدولي، المخرج علاء نصر، فيما يتولى أمين عام المهرجان الدكتور كمال الحسيني رئيس مؤسسة سيدة الأرض بالقدس، وا

أحمد حمدي





يستعد مهرجان كام السينمائي الدولي، تحت الرئاسة الشرفية للفنانة الكبيرة إلهام شاهين، لإطلاق الدورة الثامنة، خلال الفترة من 19 إلى 24 أبريل المقبل.

ويترأس مهرجان كام السينمائي الدولي، المخرج علاء نصر، فيما يتولى أمين عام المهرجان الدكتور كمال الحسيني رئيس مؤسسة سيدة الأرض بالقدس، والمنسق العام للمهرجان المخرجة لمياء بن محمد ومديرة التنظيم إلهام الجلاصي والمنسق الإعلامي وجيدة عبد اللطيف.

وقال المخرج علاء نصر، مؤسس ورئيس المهرجان، إن إدارة المهرجان قررت اختيار دولة فلسطين لتكون ضيف شرف المهرجان لهذه الدورة واستضافة وتكريم نجوم السينما الهندية والبحرين والكويت ومصر؛ تقديرًا من المهرجان للسينما وتخصيص جائزة للقدس الحبيبة وشعب فلسطين.

وأشار نصر إلى أنه سيتم استضافة وتكريم المخرج الكبير رام كيشور رئيس مهرجان دلهي السينمائي وعضو لجنة التحكيم لمهرجان كام السينمائي الدولي، والمخرج سعيد البيطار من فلسطين، والإعلامية آلاء البناء من البحرين، والممثل والمخرج أحمد إبراج من الكويت، ومقدم البرامج علي حسين من البحرين، والمنتجة والمخرجة إيناس يعقوب من البحرين، ونجم التليفزيون والمسرح مشاري البلام من الكويت.

وتقدم إدارة المهرجان 3 جوائز لكل قسم عبارة عن تمثال (أوسكار)، وذلك للفائزين الأول والثاني والثالث، وكذلك جائزة القدس الخاصة لأفضل فيلم، ويتم التصويت عليه من قِبل لجنة التحكيم ولجنة المشاهدة من المعهد العالي للسينما في أكاديمية الفنون.

يذكر أن مهرجان كام السينمائي استحدث مسابقتين جديدتين هما: مسابقة الأفلام العربية، ومسابقة الأفلام الدولية، ويستهدف المهرجان استقطاب الأفلام الروائية القصيرة والأفلام الوثائقية، وأفلام الرسوم المتحركة المنتجة بين عامي 2017 و2018، من الدول العربية والأوروبية.

يشار إلى أن اهتمام المهرجان ينصب على البحث عن مخرجي الأفلام الموهوبين، الذين يبرزون الوجه الحقيقي للحياة في دول الشرق الأوسط.